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TEŠKE RIJEČI

Lavrov: Njemačke optužbe protiv Rusije za incident s dronom su početak pravog rata

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Hina
|
06. ruj. 2026. 14:52
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Sergej Lavrov
ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da su njemačke optužbe za umiješanost Moskve u incident s dronom na njemačkom aerodromu u Leipzigu "početak pravog rata", izvijestila je državna novinska agencija TASS.

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"Sve ove Merzove izjave o ponovnom pretvaranju Njemačke u vodeću vojnu silu u Europi - provode se u praksi. On nam, zapravo, objavljuje rat", rekao je Lavrov, govoreći o njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu.

Njemačka vlada objavila je 1. rujna da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle prošlog mjeseca te je odlučila odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odbacila njemačke optužbe kao neutemeljene, optužujući Berlin za podmetanje dokaza kako bi pripisala Rusiji odgovornost za napad.

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Teme
rusija sergej lavrov ukrajina vladimir putin

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