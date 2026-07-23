na sastanku
Lavrov upozorio Rubija: "Neprihvatljivo je"
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov upozorio je na sastanku u filipinskom glavnom gradu Manili svog američkog kolegu Marca Rubija na "neprihvatljiv" nastavak slanja oružja Ukrajini, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak.
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Ovaj prvi sastanak dvojice diplomata od rujna 2025. godine, održan na marginama sastanka Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, došao je u vrijeme kada su američki posrednički napori u mirovnim pregovorima između Kijeva i Moskve zastali otkako je počeo rat na Bliskom istoku krajem veljače.
Lavrov je u razgovoru s američkim kolegom o pitanju Ukrajine "naglasio da je neprihvatljivo nastaviti slati oružje kijevskom režimu", ističe se u priopćenju ruskog ministarstva.
Ruski šef diplomacije je također kritizirao "destabilizirajuću politiku europskih zemalja koje nastavljaju pokušavati nanijeti 'strateški poraz' Rusiji", prema istom priopćenju.
Lavrov je ponovio da je "ruska strana spremna za političko i diplomatsko rješenje sukoba".
Tijekom sastanka koji je trajao više od pola sata dogovore je nastavak kontakata između dvaju ministarstva vanjskih poslova, uključujući suradnju u okviru međunarodnih organizacija. Po riječima navodima diplomatskog izvora, inicijator sastanka bila je američka strana, prenose ruski mediji.
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