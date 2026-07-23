Lavrov upozorio Rubija: "Neprihvatljivo je"

Ovaj prvi sastanak dvojice diplomata od rujna 2025. godine, održan na marginama sastanka Saveza država jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, došao je u vrijeme kada su američki posrednički napori u mirovnim pregovorima između Kijeva i Moskve zastali otkako je počeo rat na Bliskom istoku krajem veljače.