Letica: Teroristi žele da se osjećamo prestrašeno, da promijenimo način života i da oni upravljaju nama

"To treba istraga utvrditi. Nekoliko pitanja se tu nameće. Prvo, jesu li su oni bili sami, jesu li imali pomagače, jesu li to bili neki usamljeni vukovi ili su dio neke ćelije, neke organizacije Islamske države ili neke druge srodne terorističke skupine. Dalje, oko oružja. Kako je otac mogao dobiti to oružje. Navodno je bio član lovačkog društva i neke streljačke udruge. Sve to istraga treba utvrditi i mislim da ćemo tada vjerojatno imati više podataka pa ćemo možda nešto pametnije zaključiti", rekao je Letica i dodao da je ovaj napad jedan brutalan, teroristički i kriminalni čin.