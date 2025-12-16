Letica: Teroristi žele da se osjećamo prestrašeno, da promijenimo način života i da oni upravljaju nama

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića gdje je komentirao teroristički napad u Australiji gdje su otac i sin na plaži Bondi u Sydneyu ubili 15 ljudi. Letica je odgovorio na pitanje je li sustav zakazao u ovom slučaju.
Oglas
"To treba istraga utvrditi. Nekoliko pitanja se tu nameće. Prvo, jesu li su oni bili sami, jesu li imali pomagače, jesu li to bili neki usamljeni vukovi ili su dio neke ćelije, neke organizacije Islamske države ili neke druge srodne terorističke skupine. Dalje, oko oružja. Kako je otac mogao dobiti to oružje. Navodno je bio član lovačkog društva i neke streljačke udruge. Sve to istraga treba utvrditi i mislim da ćemo tada vjerojatno imati više podataka pa ćemo možda nešto pametnije zaključiti", rekao je Letica i dodao da je ovaj napad jedan brutalan, teroristički i kriminalni čin.
"Tu nema nikakvog opravdanja, to je kriminalni čin, oni su kriminalci, oni nisu nikakvi borci za slobodu, za prava i tako dalje. Oni su naškodili sebi, ali nažalost i tim ljudima, naškodili su i statusu i situaciji u muslimanskoj zajednici", kaže Letica.
Osvrnuo se i na činjenicu da je vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika posebno krizno i opasno.
"Teroristima je to nažalost prikladno vrijeme i prikladna mjesta gdje ima puno ljudi, gdje ima komunikacija i gdje ima određenih i sigurnosnih mjera. Teroristi biraju baš te tzv. mekše mete. To su teroristički akti koji imaju strašan odjek u svijetu. Nešto što je brutalno, što nažalost protrese ljude, a oni baš to žele. Oni žele da se mi osjećamo prestrašeno, da promijenimo svoj način života. Oni žele da zapravo oni izravno utječu na naš način života i da upravljaju našim životima. I to je ono protiv čega se treba boriti svako društvo", rekao je Letica.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas