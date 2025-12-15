U novčaniku napadača iz Sydneya našli člansku iskaznicu srpskog lovačkog društva

"Bio je dobar radnik, nikad nije izostajao. Prije par mjeseci rekao je da je slomio zglob na boksu i da neće moći raditi do 2026. godine. Zatražio je isplatu svih prava, godišnjeg odmora i svega ostalog", ispričao je poslodavac za The Guardian. Dodao je kako je Naveed bio tih, ručao je sam i nije se družio s kolegama izvan posla.