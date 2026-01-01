Oglas

TRAGEDIJA NA SKIJALIŠTU

VIDEO / Širi se snimka: Je li ovako počeo požar u baru na poznatom švicarskom skijalištu?

N1 Info
|
01. sij. 2026. 15:40
švicarska požar
VALAIS CANTON POLICE/via REUTERS

Požar je izbio u 1,30 u noći na četvrtak u baru Le Constellation u skijaškom resortu na jugozapadu Švicarske. Uzrok eksplozije ostaje nejasan, ali vlasti su rekle da se čini da se radi o nesreći.

Oko 40 ljudi je poginulo, a stotinjak je ozlijeđeno, većina teško, nakon eksplozije u prepunom baru tijekom novogodišnje zabave u luksuznom švicarskom skijalištu Crans-Montana, a među žrtvama su državljani više zemalja i još se utvrđuje ima li među njima Hrvata.

Društvenim mrežama širi snimka navodnog početka kobnog požara, a objavili su je i švicarski mediji. Na kratkoj snimci se vidi kako se vatra velikom brzinom počinje širiti po stropu.

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice u nekoliko većih švicarskih gradova, dok je u akciji spašavanja sudjelovao velik broj hitnih službi i helikoptera.

Teme
klub požar Švicarska

