neće u "odbor za mir"

Trump prijeti Macronu: "Uvest ću carine od 200 posto"

author
Hina
|
20. sij. 2026. 08:47
Donald Trump
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uvesti carine od 200 posto na francuska vina i šampanjce, tvrdeći kako će taj potez potaknuti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pridruži Trumpovoj inicijativi Odbora za mir usmjerenoj na rješavanje globalnih sukoba.

Na pitanje novinara o Macronovoj izjavi da se neće pridružiti odboru, Trump je rekao: "Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti".

"Uvest ću carine od 200 posto na njegova vina i šampanjce i on će se pridružiti, ali ne mora se pridružiti", rekao je Trump.

Francuska namjerava odbiti poziv da se pridruži inicijativi u ovoj fazi, rekao je u ponedjeljak izvor blizak Macronu.

Trump je izvorno predložio osnivanje Odbora za mir kada je prošlog rujna najavio svoj plan za okončanje rata u Gazi.

No, poziv poslan svjetskim čelnicima prošli tjedan ocrtava široku ulogu u okončanju sukoba diljem svijeta.

Nacrt povelje koji je američka administracija poslala u oko 60 zemalja predviđa da članice uplate milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje dulje od tri godine, prema dokumentu koji je vidio Reuters.

Vlade su u nedjelju oprezno reagirale na Trumpov poziv, plan za koji su diplomati rekli da bi mogao naštetiti radu Ujedinjenih naroda.

U ponedjeljak je Trump također rekao da je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da bude član odbora za mir.

"Pozvan je", rekao je Trump.

Teme
SAD donald trump emmanuel macron francuska odbor za mir

