Koja je obećanja Trump ispunio?

"Naše oružane snage moći će se usredotočiti na svoju jedinu misiju: poraziti američke neprijatelje. Uspjeh ćemo mjeriti ne samo bitkama koje dobijemo, već i ratovima koje završimo. I, možda najvažnije, ratovima u koje nikada ne uđemo. Moje najponosnije nasljeđe bit će ono mirotvorca i ujedinitelja", vikao je s govornice Trump.