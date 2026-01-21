Militarizacija Arktika: Kako izgleda vojni otisak svjetskih velesila na sjeveru

Američke ambicije glede priključenja Grenlanda nisu nove; SAD su se za kupnju tog najvećeg otoka na svijetu navodno prvi put zainteresirale još 1867. godine, no Danska, pod čijom je formalnom nadležnošću Grenland, nije ga bila spremna prodati. Za kupnju se 1946. zalagao tadašnji američki predsjednik Harry Truman, koji je to nazvao „vojnom nužnošću“, a Danskoj je navodno ponudio oko 100 milijuna dolara u zlatu.