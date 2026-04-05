vremenska prognoza

Uživajte u Uskrsu i ponedjeljku: Stiže sunce, ali i promjena

Kristijan Božarov
05. tra. 2026. 09:00
charles-chen-hDkEPjvY4lE-unsplash
Ilustracija: Charles Chen on Unsplash

Donosimo vremensku prognozu Kristijana Božarova.

Uskrsno jutro u unutrašnjosti je počelo svježe uz nešto oblaka, dok na Jadranu prevladava vedrina uz umjerenu, ponegdje i pojačanu buru. 

Nastavak dana nosi nam lijepo proljetno vrijeme - bit će pretežno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro i prijepodne slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24°C, u gorju malo niža. 

Uskrsni ponedjeljak nastavlja s toplim proljetnim vremenom. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a u kopnenim krajevima povremeno može biti umjerene naoblake. Poslijepodne i navečer u sjevernijim područjima, osobito duž Podravine ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutro svježe, na kopnu od 5 do 10, na moru 10 do 15, a najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 19 i 24 Celzijeva stupnja. 

Utorak nastavlja sa sličnim vremenom, a onda će od srijede biti postupno nestabilnije i ponovno svježije. 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

