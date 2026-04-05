Uživajte u Uskrsu i ponedjeljku: Stiže sunce, ali i promjena

Uskrsni ponedjeljak nastavlja s toplim proljetnim vremenom. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a u kopnenim krajevima povremeno može biti umjerene naoblake. Poslijepodne i navečer u sjevernijim područjima, osobito duž Podravine ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutro svježe, na kopnu od 5 do 10, na moru 10 do 15, a najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 19 i 24 Celzijeva stupnja.