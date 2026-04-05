vremenska prognoza
Uživajte u Uskrsu i ponedjeljku: Stiže sunce, ali i promjena
Donosimo vremensku prognozu Kristijana Božarova.
Uskrsno jutro u unutrašnjosti je počelo svježe uz nešto oblaka, dok na Jadranu prevladava vedrina uz umjerenu, ponegdje i pojačanu buru.
Nastavak dana nosi nam lijepo proljetno vrijeme - bit će pretežno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti s umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro i prijepodne slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24°C, u gorju malo niža.
Uskrsni ponedjeljak nastavlja s toplim proljetnim vremenom. Na Jadranu će prevladavati sunčano, a u kopnenim krajevima povremeno može biti umjerene naoblake. Poslijepodne i navečer u sjevernijim područjima, osobito duž Podravine ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, duž obale zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutro svježe, na kopnu od 5 do 10, na moru 10 do 15, a najviša dnevna temperatura u cijeloj Hrvatskoj između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
Utorak nastavlja sa sličnim vremenom, a onda će od srijede biti postupno nestabilnije i ponovno svježije.
PROČITAJTE JOŠ
