Washington Post

Procurio tajni ruski plan za Orbana uoči izbora

N1 Info
21. ožu. 2026. 14:38
REUTERS/Yves Herman

Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) predložila je plan za lažiranje pokušaja atentata na mađarskog premijera Viktora Orbana s ciljem poboljšanja njegova rejtinga uoči parlamentarnih izbora u travnju.

U internom izvješću ruskih operativaca, do kojeg je došla jedna europska obavještajna služba, a o čemu je izvijestio The Washington Post , stoji kako je potrebno provesti strategiju koja bi mogla "iz temelja promijeniti cijelu paradigmu izborne kampanje" organiziranjem pokušaja atentata na mađarskog premijera.

"Takav bi incident prebacio percepciju kampanje s racionalnog područja društveno-ekonomskih pitanja na emocionalno, gdje bi ključne teme postale nacionalna sigurnost, stabilnost i obrana političkog sustava", navodi se u izvješću upućenom glavnoj jedinici SVR-a za operacije političkog utjecaja, poznatoj kao Uprava MS ili Odjel za aktivne mjere.

Iako do sada nije bilo stvarnih napada na Orbana, The Washington Post ističe kako ove informacije pokazuju koliki je ulog Rusiji na mađarskim izborima, prenosi Dnevnik.hr.

Orbanov glasnogovornik Zoltan Kovacs nije odgovorio na upit za komentar o izvješću SVR-a, mogućem ruskom miješanju u izbore i vezama premijera s Moskvom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode, nazvavši ih "dezinformacijama".

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
