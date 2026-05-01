Magyar brani imenovanje šogora za ministra pravosuđa: "Izbor je objektivan, poznajem ga dugo"

Budući mađarski ministar pravosuđa oženjen je sestrom Pétera Magyara, Annom Ilonom Melléthei-Barna, što je, kako je čelnik Tisze rekao, za njega predstavljalo „ozbiljnu dilemu”.
Dolazeći mađarski premijer Péter Magyar u petak je branio svoju odluku da za ministra pravosuđa imenuje svog šogora, nazvavši profesionalnu kompetenciju tog odvjetnika „neupitnom”, piše Politico.
Magyar je naglasio da je Márton Melléthei-Barna prava osoba za tu funkciju te je u svom obraćanju objavljenom na platformi X najavio da će supruga budućeg ministra „podnijeti još jednu žrtvu” i odstupiti s mjesta sutkinje „kako bi se izbjegao i najmanji dojam isprepletenosti grana vlasti”.
Budući ministar pravosuđa oženjen je Magyarovom sestrom Annom Ilonom Melléthei-Barna, što je, kako je čelnik Tisze rekao, „i za mene stvorilo ozbiljnu dilemu”, priznavši da su zabrinutosti zbog obiteljskih veza unutar vladajućeg tima „razumljive”.
Novi premijer je svoje prvih sedam ministarskih kandidata prvotno predstavio u travnju, samo nekoliko dana nakon što je pobijedio Fidesz Viktora Orbána i okončao njegovu 16-godišnju vlast. Ostatak svog vladinog tima objavio je u četvrtak.
Magyar se također ranije ovog tjedna sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen dok pokušava odblokirati milijarde eura iz EU fondova zamrznutih zbog zabrinutosti oko vladavine prava. Dužnosnici u Bruxellesu očekuju da će Mađarska ostati usklađena po pitanju Ukrajine i pokazati napredak u tim pitanjima kako bi se sredstva oslobodila.
U videu objavljenom na platformi X, Magyar tvrdi da je njegov šogor od samog početka bio dio pokreta Tisza te da je njegov izbor objektivan.
„Poznajem ga već dugo. Moja odluka temeljila se na njegovoj stručnosti i njegovoj predanosti vladavini prava”, rekao je, dodajući da njegova odluka nije bila „politička kalkulacija, nego prvenstveno pitanje: tko može program funkcionalne i humane Mađarske predstavljati najpripremljenije i s moralnim uvjerenjem, uz nepokolebljivu iskrenost?”
„Fidesz je uništio vladavinu prava, pravna sigurnost i jednakost pred zakonom više ne postoje u Mađarskoj. Da bismo sve to ispravili, tražio sam osobu sposobnu provesti taj golem, povijesni zadatak, čija je profesionalna kompetencija izvan svake sumnje”, nastavio je Magyar.
Nova mađarska vlada trebala bi stupiti na dužnost 9. svibnja, koji se također obilježava kao Dan Europe — u spomen na govor francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine o ujedinjenju resursa ugljena i čelika, čime su postavljeni temelji današnje Europske unije.
