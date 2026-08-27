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Majmunske boginje (mpox) ponovno se šire: Virus se pojavio u novim zemljama, može li se epidemija zaustaviti?
Nova epidemija mpoxa u Gvineji Bisau, prva u toj zemlji, ponovno je u središte pozornosti vratila virus koji je nekada bio poznat kao majmunske boginje
Od 2022. diljem svijeta prijavljeno je gotovo 190.000 laboratorijski potvrđenih slučajeva u 145 zemalja. Prije toga epidemije mpoxa uglavnom su bile relativno malih razmjera i ograničene na nekoliko afričkih zemalja u kojima se ta virusna infekcija smatrala endemskom, piše The Guardian.
Što je mpox?
Majmunske boginje (mpox) su zarazna bolest koja obično počinje simptomima nalik gripi, uključujući povišenu temperaturu, zimicu i bolove u mišićima. Nakon toga pojavljuje se karakterističan osip koji počinje kao uzdignute promjene na koži, zatim prelazi u mjehuriće ispunjene tekućinom, a na kraju se stvaraju kraste.
Bolest se prije nazivala majmunskim boginjama jer je virus prvi put otkriven kod majmuna u zatočeništvu 1958. godine. Međutim, tijekom međunarodne epidemije 2022. pojavila se zabrinutost da taj naziv potiče rasistički i stigmatizirajući govor na internetu i izvan njega, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila promjenu naziva u mpox.
Bolest je endemska u mnogim dijelovima Afrike, a epidemije su u prošlosti često počinjale nakon što bi ljudi konzumirali meso zaraženih divljih životinja. Međutim, posljednjih se godina proširila izvan područja u kojima se uobičajeno pojavljivala, uz kontinuirane lance prijenosa s čovjeka na čovjeka. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) sa sjedištem u Atlanti ovog su mjeseca objavili da je mpox na putu da postane endemska bolest u SAD-u.
Zašto se širi u nove zemlje?
Ugrubo postoje dva tipa mpoxa, poznata kao „kladusi“. Kladus I nekoć se nazivao „kladusom bazena Konga“, a kladus II „zapadnoafričkim kladusom“.
Potonji je 2022. izazvao veliku globalnu epidemiju nakon što je, čini se, doživio određene promjene koje su mu omogućile učinkovitiji prijenos s čovjeka na čovjeka. Prenosi se bliskim kontaktom, a tijekom te epidemije uglavnom se širio spolnim kontaktom, pri čemu su najvećem riziku bili izloženi muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima.
U lipnju 2024. istraživači su upozorili na novu varijantu kladusa I u Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo), za koju se također činilo da se lakše prenosi među ljudima. To je preraslo u još jednu veliku međunarodnu epidemiju, koju je WHO 14. kolovoza 2024. proglasio javnozdravstvenom izvanrednom situacijom od međunarodnog značaja.
"Može se očekivati pojava mpoxa u još zemalja zapadne Afrike“, rekao je profesor Michael Marks s Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu i bolnice University College London. "Epidemije mpoxa sada su proglašene u nizu zemalja u toj regiji, uključujući Gvineju i Sijera Leone u posljednjih 12 mjeseci.“
Što se dogodilo s te dvije velike epidemije?
Epidemija iz 2022. proglašena je javnozdravstvenom izvanrednom situacijom u srpnju te godine. Nakon praćenja kontakata i programa masovnog cijepljenja, taj je status ukinut u svibnju 2023. Do tada je zabilježeno oko 90.000 slučajeva zaraze.
Epidemiji iz 2024. status međunarodne javnozdravstvene izvanredne situacije ukinut je u rujnu 2025., ne zato što je bolest nestala, nego zato što je broj slučajeva i smrtnih ishoda padao, a nadležni su procijenili da je situacija stavljena pod bolju kontrolu.
Ako bi genetsko testiranje otkrilo novu varijantu ili bi epidemiološki nadzor pokazao da se epidemija širi osobito brzo, izaziva teže oblike bolesti ili ima veću smrtnost, globalne zdravstvene institucije vjerojatno bi ponovno reagirale.
Koliko je zabrinjavajuća nova epidemija?
Prije ove epidemije u Gvineji Bisau nisu bili zabilježeni slučajevi mpoxa. UNICEF je priopćio da zabrinjava podatak da su od 46 slučajeva za koje se sumnja da je riječ o mpoxu njih 23 djeca mlađa od 15 godina, a većina njih mlađa je od četiri godine.
"Kada je riječ o djeci, zabrinjava to što su ona izložena najvećem riziku od teškog oblika bolesti i smrti od mpoxa“, rekla je dr. Aula Abbara, viša predavačica na Imperial Collegeu u Londonu i savjetnica britanskog ogranka Liječnika bez granica (Médecins Sans Frontières).
"Mala djeca mogu razviti znatno teži oblik bolesti od zdravih odraslih osoba.“
Međutim, upozorila je da podatak o naizgled nesrazmjerno velikom udjelu djece među oboljelima treba tumačiti oprezno.
"Moguće je da u podacima postoji određena pristranost. Obitelji će često prije potražiti zdravstvenu pomoć za bolesno dijete nego za odraslu osobu, osobito u sredinama s ograničenim resursima i krhkim zdravstvenim sustavom, kao što je Gvineja Bisau“, rekla je.
Postoje li cjepiva i lijekovi?
WHO preporučuje dva cjepiva koja se mogu dati osobama izloženima visokom riziku ili onima koje su bile u kontaktu s potvrđenim slučajem kako bi se spriječilo daljnje širenje. Ključno je, međutim, pitanje gdje su ta cjepiva dostupna.
„Glavni je problem i dalje to što su zalihe cjepiva najveće u zemljama s visokim prihodima, a najmanje u siromašnijim zemljama, upravo ondje gdje su potreba za njima i uvjeti za širenje mpoxa najveći“, rekao je Marks.
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