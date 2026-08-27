Majmunske boginje (mpox) ponovno se šire: Virus se pojavio u novim zemljama, može li se epidemija zaustaviti?

Bolest je endemska u mnogim dijelovima Afrike, a epidemije su u prošlosti često počinjale nakon što bi ljudi konzumirali meso zaraženih divljih životinja. Međutim, posljednjih se godina proširila izvan područja u kojima se uobičajeno pojavljivala, uz kontinuirane lance prijenosa s čovjeka na čovjeka. Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) sa sjedištem u Atlanti ovog su mjeseca objavili da je mpox na putu da postane endemska bolest u SAD-u.