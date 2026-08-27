Upoznajte Crevan
Od utvrde do luksuzne oaze: Prodaje se privatni otok na sjeveru Jadrana
Prodaje se otok Crevan površine 5700 četvornih metara u Venecijanskom zaljevu, otprilike sedam kilometara od Venecije, koji sadrži utvrdu iz razdoblja Napoleonskih ratova koja je prenamijenjena u privatnu rezidenciju, javlja austrijska agencija APA.
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Dva privatna pristaništa omogućuju da se na otok dođe brodom.
Prema agenciji za nekretnine Lionard Luxury Real Estate, imanje nalikuje velikom vrtu na vodi. Sastoji se od ukrasnih stabala, ukrasnih biljaka i voćki. Sa staza na zemljištu pruža se pogled na otoke Burano i Torcello.
Cijena otoka još uvijek nije objavljena.
Na Crevanu je tijekom Napoleonskih ratova 1806. izgrađena reduta, koja je kasnije proširena za vrijeme austrijske uprave, odnosno Lombardijsko-Venetskog Kraljevstva.
Otok je zajedno s Venecijom 1966. postao dijelom Kraljevine Italije. Vojnu funkciju je zadržao do konca Prvoga svjetskoga rata.
Kasnije je Crevan prešao u privatno vlasništvo te je prenamijenjen u rezidenciju. Od 1996. ekstenzivno se restaurira, pri čemu je cilj bio sačuvati izvornu arhitekturu utvrde te istovremeno osigurati modernu udobnost života.
Kuća danas ima četiri sobe i dvije kupaonice, ali i električnu energiju, vodu, grijanje i klimatizaciju.
Na imanju su moguće i preinake. Prema agenciji za nekretnine, pomoćni prostori, uključujući sobe čuvara, mogu se pretvoriti u dodatni prostor za život.
Ime Crevan dolazi od istoimenog kanala koji okružuje otok. Prema lokalnoj predaji, ime je povezano s franjevačkim redovnikom koji je bio uključen u rekonstrukciju obližnjeg samostana San Francesco del Deserto.
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