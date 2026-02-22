Marš u Francuskoj nakon ubojstva desničarskog aktivista, Macron poziva na smirenost

Tisuće ljudi marširale su u subotu u francuskom gradu Lyonu nakon ubojstva tamošnjeg krajnje desnog aktivista Quentina Deranquea, koji je prošlog tjedna pretučen na smrt od strane navodnih krajnje lijevih aktivista u incidentu koji je šokirao naciju.
Mnogi prosvjednici nosili su kirurške maske i sunčane naočale kako bi prekrili lica te su uzvikivali „mi smo kod kuće” i „antifa ubojice”.
Lokalne vlasti priopćile su da su tužiteljstvu prijavile nacističke pozdrave i rasističke uvrede zabilježene tijekom marša, nakon što su se snimke pojavile na društvenim mrežama.
Policija je bila zabrinuta da bi događaj u Lyonu, gdje postoji snažna prisutnost i krajnje desnih i antifašističkih skupina, mogao prerasti u nasilje. Iako se marš uglavnom razišao do 20:00 sati (19:00 GMT), pojačane policijske snage ostat će raspoređene u gradu tijekom noći, javlja GDN.
Macron poziva na smirenost
Francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu ujutro pozvao je na smirenost uoči okupljanja te najavio da će sljedeći tjedan održati sastanak s ministrima o svim nasilnim skupinama. Bivši premijer desnog centra Dominique de Villepin nazvao je ubojstvo 23-godišnjeg Deranquea „francuskim Charlie Kirk trenutkom”, referirajući se na prošlogodišnje ubojstvo američkog konzervativnog aktivista.
Sedam osoba pod službenom je istragom zbog navodne umiješanosti u Deranqueovo ubojstvo, uključujući bivšeg asistenta zastupnika krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI), koja je osudila ubojstvo. Deranqueova smrt prvi je slučaj navodnog ubojstva koje su počinile krajnje lijeve osobe od 2022. godine, izvijestio je list Le Monde. Reuters je u istom razdoblju izvijestio o najmanje pet ubojstava koja su navodno počinili pripadnici krajnje desnice, uključujući jedno koje se istražuje kao terorizam.
Thousands of people marched in Lyon following the killing of far-right activist Quentin Deranque, who was beaten to death last week by alleged hard-left activists in an incident that shocked the nation https://t.co/ebuBkwLlP6 pic.twitter.com/YAxXS0HKd7— Reuters (@Reuters) February 21, 2026
Krajnje desne skupine
Organizatorica marša bila je Aliette Espieux, aktivistica protiv pobačaja, a neke krajnje desne skupine najavile su sudjelovanje. Krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje pozvala je svoje pristaše da izbjegnu skupove zbog straha od nereda.
Na rubu marša bile su i manje skupine koje su uzvikivale „svi smo mi antifašisti”, a s prozora u blizini početka povorke vijorio se transparent s natpisom „Lyon je antifa”, pokazuju snimke BFMTV-a.
«Justice pour Quentin», «LFI assassins» : à Paris place de la Sorbonne, un rassemblement a eu lieu en hommage au jeune nationaliste tué à Lyon pic.twitter.com/yQ7QN5rykM— Le Figaro (@Le_Figaro) February 15, 2026
Gradonačelnik Lyona Grégory Doucet pokušao je spriječiti održavanje marša. Novinarima je u subotu rekao da je zabrinut zbog poziva francuskim i europskim krajnje desnim skupinama da doputuju u Lyon na događaj.
„Borili smo se protiv krajnje desnog nasilja tijekom našeg mandata. Uspjeli smo zatvoriti mnoge prostore i organizacije jer znamo da su određeni pojedinci nasilni i zato smo bili zabrinuti”, rekao je.
Prema podacima lokalnih vlasti, na maršu u Lyonu sudjelovalo je oko 3.200 ljudi. Manji marševi planirani su i u nekoliko drugih francuskih gradova.
