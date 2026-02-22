Marš u Francuskoj nakon ubojstva desničarskog aktivista, Macron poziva na smirenost

Sedam osoba pod službenom je istragom zbog navodne umiješanosti u Deranqueovo ubojstvo, uključujući bivšeg asistenta zastupnika krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI), koja je osudila ubojstvo. Deranqueova smrt prvi je slučaj navodnog ubojstva koje su počinile krajnje lijeve osobe od 2022. godine, izvijestio je list Le Monde. Reuters je u istom razdoblju izvijestio o najmanje pet ubojstava koja su navodno počinili pripadnici krajnje desnice, uključujući jedno koje se istražuje kao terorizam.