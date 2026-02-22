Oglas

u lyonu

Marš u Francuskoj nakon ubojstva desničarskog aktivista, Macron poziva na smirenost

author
N1 Info
|
22. velj. 2026. 18:54
Lyon
Nicolas Economou / REUTERS

Tisuće ljudi marširale su u subotu u francuskom gradu Lyonu nakon ubojstva tamošnjeg krajnje desnog aktivista Quentina Deranquea, koji je prošlog tjedna pretučen na smrt od strane navodnih krajnje lijevih aktivista u incidentu koji je šokirao naciju.

Oglas

Mnogi prosvjednici nosili su kirurške maske i sunčane naočale kako bi prekrili lica te su uzvikivali „mi smo kod kuće” i „antifa ubojice”.

Lokalne vlasti priopćile su da su tužiteljstvu prijavile nacističke pozdrave i rasističke uvrede zabilježene tijekom marša, nakon što su se snimke pojavile na društvenim mrežama.

Policija je bila zabrinuta da bi događaj u Lyonu, gdje postoji snažna prisutnost i krajnje desnih i antifašističkih skupina, mogao prerasti u nasilje. Iako se marš uglavnom razišao do 20:00 sati (19:00 GMT), pojačane policijske snage ostat će raspoređene u gradu tijekom noći, javlja GDN.

Macron poziva na smirenost

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u subotu ujutro pozvao je na smirenost uoči okupljanja te najavio da će sljedeći tjedan održati sastanak s ministrima o svim nasilnim skupinama. Bivši premijer desnog centra Dominique de Villepin nazvao je ubojstvo 23-godišnjeg Deranquea „francuskim Charlie Kirk trenutkom”, referirajući se na prošlogodišnje ubojstvo američkog konzervativnog aktivista.

Sedam osoba pod službenom je istragom zbog navodne umiješanosti u Deranqueovo ubojstvo, uključujući bivšeg asistenta zastupnika krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska (LFI), koja je osudila ubojstvo. Deranqueova smrt prvi je slučaj navodnog ubojstva koje su počinile krajnje lijeve osobe od 2022. godine, izvijestio je list Le Monde. Reuters je u istom razdoblju izvijestio o najmanje pet ubojstava koja su navodno počinili pripadnici krajnje desnice, uključujući jedno koje se istražuje kao terorizam.

Krajnje desne skupine

Organizatorica marša bila je Aliette Espieux, aktivistica protiv pobačaja, a neke krajnje desne skupine najavile su sudjelovanje. Krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje pozvala je svoje pristaše da izbjegnu skupove zbog straha od nereda.

Na rubu marša bile su i manje skupine koje su uzvikivale „svi smo mi antifašisti”, a s prozora u blizini početka povorke vijorio se transparent s natpisom „Lyon je antifa”, pokazuju snimke BFMTV-a.

Gradonačelnik Lyona Grégory Doucet pokušao je spriječiti održavanje marša. Novinarima je u subotu rekao da je zabrinut zbog poziva francuskim i europskim krajnje desnim skupinama da doputuju u Lyon na događaj.

„Borili smo se protiv krajnje desnog nasilja tijekom našeg mandata. Uspjeli smo zatvoriti mnoge prostore i organizacije jer znamo da su određeni pojedinci nasilni i zato smo bili zabrinuti”, rekao je.

Prema podacima lokalnih vlasti, na maršu u Lyonu sudjelovalo je oko 3.200 ljudi. Manji marševi planirani su i u nekoliko drugih francuskih gradova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Lyon Quentin Deranque desničarske skupine emmanuel macron francuska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ