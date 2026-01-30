Maršavelski o ICE-u i deportacijama: Po našim standardima ljudskih prava, to je neprihvatljivo

"Ovo će imati sudski epilog, vidjeli smo fundraising djela građana koji podržavaju ICE. Ideja imigracijskog zločina (immigrant crime) bila je jedna od ključnih točaka Trumpove kampanje, ali ona nema uporište u znanosti. To je ideja da je kriminalitet imigranata veći od domaćih počinitelja. Stvar je zapravo suprotna, jer ljudi s privremenim boravkom više paze na kaznena djela. Ta teza je pogrešna, ali dio građana je povjerovao u to. Skupili su se milijunski iznosi za ICE agente koji su koristili prekomjernu silu i čak počinili ubojstvo dvaju američkih državljana (Renee Good i Alex Pretti)", kaže Maršavelski.