May, Johnson, Truss, Sunak, Starmer... Zašto Britanija stalno mijenja premijere?

Bila su to vremena u kojima se činilo da premijeri odlaze gotovo čim stignu na dužnost. Velike strateške odluke s kojima se zemlja suočavala bile su izbjegavane ili odgađane. Javne financije više su puta dolazile u krizu, no pokušaji racionalizacije poreznog sustava posrtali su pred interesnim skupinama, uključujući poljoprivrednike. Reforme socijalne skrbi najavljivane su uz veliku pompu, da bi potom bile razvodnjene. Cijeli politički sustav bio je prožet ogorčenošću i rivalstvom, umjesto praktičnim djelovanjem. U međuvremenu, populisti su čekali svoju priliku, prenosi Guardian.