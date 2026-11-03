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Melania Trump preuzima inicijativu: U Bijeloj kući okupit će predstavnike Rusije i Ukrajine
Melania Trump će "osobno u Bijeloj kući okupiti predstavnike Rusije i Ukrajine”, objavio je u utorak ured prve dame SAD-a.
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"Ovaj događaj predstavlja izvanredan trenutak u američkoj povijesti”, stoji u priopćenju objavljenom na sam dan izbora na sredini mandata, presudnih za posljednje dvije godine Donalda Trumpa u Bijeloj kući.
U objavi nisu navedeni detalji o sastavu izaslanstava niti o pojedinostima susreta, no supruga američkog predsjednika na tu temu bi se trebala obratiti u četvrtak ujutro.
Ovo priopćenje uslijedilo je nakon nedavnog humanitarnog primirja u okupiranom dijelu ukrajinske regije Herson, koje je prema navodima iz Washingtona dogovoreno na inicijativu Melanije Trump.
Primirje je prošli tjedan omogućilo evakuaciju dijela stanovnika Oleškog, grada pod ruskom kontrolom smještenog desetak kilometara jugoistočno od Hersona, suočenog s nestašicom hrane i lijekova.
Rusija je u međuvremenu nastavila bombardiranje te regije na jugu Ukrajine, piše France Presse.
Pregovori između Kijeva i Moskve uz američko posredovanje, u pokušaju okončanja gotovo petogodišnjeg krvavog sukoba, trebali bi se nastaviti za tjedan dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ukrajina je u noći na utorak ponovno bila meta bombardiranja, dan nakon ruskog napada u kojem je poginulo najmanje 29 osoba.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da taj napad jasno pokazuje namjeru Rusije da potkopa bilo kakav „napredak prema miru”.
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