SMANJIVANJE OVISNOSTI O UVOZU
Meloni: Italija mora proizvoditi više nafte i plina
Talijanska vlada usvojila je uredbu sa zakonskom snagom koja predviđa veću domaću proizvodnju nafte i plina kako bi se smanjila ovisnost o uvozu.
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Uredba predviđa mjere poticanja proizvodnje, uključujući imenovanje vladinih povjerenika koji bi trebali pomoći regijama da ubrzaju izdavanje dozvola i koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.
"Želimo nastaviti s povećanjem domaće proizvodnje nafte i plina jer nema puno smisla tu energiju kupovati iz inozemstva kada je možemo proizvoditi ovdje, u Italiji", rekla je premijerka Giorgia Meloni u četvrtak u video poruci, dodajući da je upravo to cilj mjere koju je vijeće ministara odobrilo.
Uredba sadrži "hitne mjere povezane s cijenama nafte, s obzirom na aktualnu krizu na međunarodnim tržištima, kao i stratešku energetsku infrastrukturu i aktivnosti".
'Italija si ne može dopustiti da čeka desetljećima na rješenje neke koncesije'
Rim će moći imenovati povjerenike koji će pomoći regijama da smanje administrativne prepreke i da znatno ubrzaju izdavanje dozvola i koncesija za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, rekla je Meloni.
"Italija si ne može dopustiti da čeka desetljećima na rješenje neke koncesije", naglasila je.
Vlada u povećanju domaće proizvodnje vidi i instrument za snižavanje troškova energije za kućanstva i poduzeća, jačanje energetske sigurnosti i ublažavanje izloženosti promjenama cijena uvoznog goriva.
Veća proizvodnja trebala bi donijeti i prihode od koncesijskih naknada te koristi za gospodarstvo i nova radna mjesta u regijama u kojima će se vaditi nafta i plin, uz paralelno povećanje sigurnosti opskrbe i ublažavanje ovisnosti o uvozu, budući da promjene cijena uvezenih energenata opterećuju gospodarstvo i javne financije, ističe poslovni list Il Sole 24 Ore.
Mjera već izazvala kritike oporbe
Portal Milano Finanza navodi da će mjere obuhvatiti i na domaća nalazišta na kopnu, poput Val d'Agrija, koji proizvodi oko 85 posto talijanske sirove nafte i 30 posto plina, te obalna nalazišta poput Argo-Cassiopee u Sicilijanskom kanalu.
Talijanska podružnica Shella, vlasnika 25 posto udjela u poljima Val'd Agri i Tempa Rossi, istaknula je ovog proljeća da bi Val'd Agri, ako se odobre nove bušotine, mogao proizvoditi dvostruko više od sadašnjih približno 40 do 80 tisuća barela nafte dnevno, prenio je Allianze News, napominjući da je kapacitet procijenjen na 120 tisuća barela dnevno.
Mjera je već izazvala kritike oporbe. Čelnik stranke Saveza zelenih i ljevice (AVS) Nicola Fratoianni ocijenio je da su naftni i plinski lobiji "osvojili Palazzo Chigi", sjedište talijanske vlade.
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