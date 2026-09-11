Meloni: Italija mora proizvoditi više nafte i plina

"Želimo nastaviti s povećanjem domaće proizvodnje nafte i plina jer nema puno smisla tu energiju kupovati iz inozemstva kada je možemo proizvoditi ovdje, u Italiji", rekla je premijerka Giorgia Meloni u četvrtak u video poruci, dodajući da je upravo to cilj mjere koju je vijeće ministara odobrilo.