ŽESTOKA RASPRAVE
Talijanski parlament podržao spornu izbornu reformu premijerke Meloni
Donji dom talijanskog parlamenta je odobrio sporni plan vlade da izmijeni izborno zakonodavstvo, što je potez koji su kritičari odbacili kao pokušaj da se premijerki Giorgi Meloni pomogne zadržati vlast na idućim izborima 2027.
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Prijedlog vladajuće desne koalicije, koja se sastoji od Melonine stranke Braća Italije i stranaka Forza Italia te Liga, uveo bi potpuno proporcionalan sustav te zajamčio većinu bilo kojem bloku koji osvoji preko 42 posto glasova.
Stranke koje prijeđu taj prag bi dobile dodatnih 70 zastupničkih mjesta u donjem domu od 400 članova te 35 mjesta u gornjem domu od 200 članova.
Međutim, njihova ukupna zastupljenost bi bila ograničena na 220 i 113 mjesta u pokušaju da se spriječe pretjerano velike većine. Rasprave o reformi su dovele do napetosti unutar vladajuće koalicije. Parlamentarni zastupnici su u utorak odbacili prijedlog vlade da se ponovo uvede preferencijalno glasanje za kandidate na stranačkim listama.
"Pobjednik odnosi sve"
Zakon i dalje treba odobrenje senata, a vlada se nada da će ga dobiti nakon ljetne stanke.
Prema trenutnom sustavu, većina zakonodavaca se bira proporcionalnim sustavom, a otprilike trećina se bira u izbornim jedinicama sa sustavom 'pobjednik odnosi sve' za koji analitičari tvrde da u pravilu ide u prilog oporbi.
Reforma bi uklonila takva zastupnička mjesta, uključujući na jugu Italije gdje se smatra da savez lijevog centra predvođen Demokratskom strankom (PD) i Pokretom pet zvijezda (M5S) ima osobito dobre izglede.
Pristaše vlade tvrde da će reforma zajamčiti stabilne većine nakon izbora.
Novi krajnje desni pokret
Porast novog krajnje desnog pokreta je uznemirio Melonin stožer proteklih mjeseci jer je oteo dio podrške za vladajuću koaliciju i doveo u pitanje njene izglede na idućim izborima, piše Reuters.
Stranka Futuro Nazionale (FN), koju vodi bivši general Roberto Vannacci, trenutno uživa nešto više od šest posto podrške u predizbornim anketama.
Prema nekim istraživanjima javnog mnijenja, više birača podržava FN nego Ligu, što slabi vladajuću koaliciju jer nije poznato hoće li se Vannacci na koncu udružiti s Meloni.
Prema simulaciji instituta YouTrend, desničarski savez koji bi uključivao FN bi mogao osvojiti većinu, a lijevi centar bi mogao pobijediti ako Vannacci odluči na izbore ići samostalno.
"Ishod idućih izbora neće ovisiti samo o izbornom zakonodavstvu, nego najviše o tome kako će se Futuro Nazionale pozicionirati", rekli su iz YouTrenda.
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