Talijanski parlament podržao spornu izbornu reformu premijerke Meloni

Međutim, njihova ukupna zastupljenost bi bila ograničena na 220 i 113 mjesta u pokušaju da se spriječe pretjerano velike većine. Rasprave o reformi su dovele do napetosti unutar vladajuće koalicije. Parlamentarni zastupnici su u utorak odbacili prijedlog vlade da se ponovo uvede preferencijalno glasanje za kandidate na stranačkim listama.