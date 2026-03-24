Njemački AfD prosljeđuje povjerljive EU dokumente? "Imamo sigurnosnu rupu u obliku Putina"
Pristup povjerljivim dokumentima EU-a od strane proruskog AfD-a (Alternative für Deutschland) izaziva zabrinutost da se osjetljive rasprave izlažu Moskvi, rekli su troje diplomata EU-a i četvero njemačkih zastupnika.
Njemački zastupnici — uključujući i one iz krajnje desnog AfD-a — imaju pristup bazi podataka koja sadrži tisuće EU dokumenata. Među njima su i povjerljive bilješke sa sastanaka veleposlanika na kojima diplomati usklađuju stavove svojih zemalja o geopolitičkim pitanjima, poput planova financiranja Ukrajine korištenjem zamrznute ruske imovine, piše POLITICO.
„Problem je što imamo stranku, AfD, za koju postoje opravdane sumnje da informacije prosljeđuje Kini ili Rusiji“, rekao je zastupnik Zelenih Anton Hofreiter, predsjednik Odbora za EU poslove Bundestaga.
Te sumnje utječu na način vođenja osjetljivih razgovora, jer diplomati sve više uzimaju u obzir rizik od curenja informacija.
"Golema rupa u sigurnosnim mjerama — rupu u obliku Putina"
Budimpešta je tijekom vikenda u medijima optužena da je Moskvi prosljeđivala informacije o povjerljivim raspravama čelnika EU-a, što je mađarski ministar vanjskih poslova nazvao „lažnim vijestima“. Zemlje EU-a već se sastaju u manjim skupinama zbog zabrinutosti da „manje lojalne“ države prosljeđuju osjetljive informacije vladi ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je jedan europski dužnosnik.
„Poduzimamo sve moguće mjere opreza u Bruxellesu kako bismo zaštitili osjetljive sastanke i informacije“, rekao je jedan visoki diplomat EU-a. No pristup koji zastupnici AfD-a imaju povjerljivim materijalima „ostavlja golemu rupu u našim sigurnosnim mjerama — rupu u obliku Putina“.
„Svi smo oprezni pri dijeljenju osjetljivih informacija u formatu s 27 država članica EU-a“, rekao je drugi diplomat. „Bilo zbog [mađarskog premijera Viktora] Orbána ili zbog njemačkog sustava… ne dijelimo slobodno sve informacije kao što biste to činili među najbližim suradnicima u okruženju s 27 država za stolom. To je mađarski faktor i to je AfD faktor.“
„Veleposlanik ne može jamčiti da ono osjetljivo što kaže u Coreperu [formatu sastanaka veleposlanika EU-a] ne ide izravno Rusima ili Kini“, dodao je diplomat.
Diplomati s kojima je razgovarao POLITICO rekli su da nisu upoznati s time da su te zabrinutosti službeno pokrenute — „više uz aparat za vodu“, rekao je isti diplomat, dodajući da postoji mnogo neformalnih razgovora o tim strahovima, osobito među državama sjeverozapadne Europe.
AfD negira da prosljeđuje informacije iz sustava Rusiji ili Kini. „Ne komentiramo neutemeljene optužbe“, rekao je glasnogovornik parlamentarne skupine AfD-a.
Sustav sklon curenju
Za razliku od drugih nacionalnih parlamenata, svi zastupnici i njihovi asistenti u njemačkom Bundestagu imaju pristup EuDoX-u, bazi podataka koja sadrži tisuće EU dokumenata — od pripremnih bilješki za ministarske sastanke do sažetaka povjerljivih rasprava među veleposlanicima. Sustav je uspostavljen kao zaštita od nekontrolirane izvršne vlasti, što je u Njemačkoj posebno važno zbog nacističke prošlosti.
Dokumenti — oko 25.000 godišnje — u sustav unosi posebna jedinica Bundestaga koja ih dobiva od vlade. Baza sadrži dokumente s oznakom „ograničeno“, što je najniža razina povjerljivosti.
„U načelu je ovaj pristup apsolutno ispravan i nužan kako bismo mogli obavljati svoju zadaću nadzora savezne vlade, a budući da se velik dio toga odvija na razini EU-a, to je, kao što sam rekao, nužno“, rekao je Hofreiter.
Stručnjaci također napominju da je vlada svjesna da velik broj ljudi ima pristup sustavu te da to stvara mogućnost curenja informacija.
„S obzirom na to da je EuDoX relativno otvorena platforma s 5.000 ovlaštenih korisnika, u njoj nema ničega posebno osjetljivog. Savezna vlada točno zna što u nju unosi“, rekao je profesor prava Sven Hölscheidt sa Slobodnog sveučilišta u Berlinu.
"Pristup AfD-a je sigurnosni rizik"
No sedam njemačkih zastupnika ili njihovih suradnika koji koriste bazu rekli su za POLITICO da pristup AfD-a predstavlja sigurnosni rizik.
„Očita bliskost AfD-a s Putinom, kontakti brojnih zastupnika AfD-a s ruskim veleposlanstvom, njihova putovanja u Moskvu, prihvaćanje ruskih propagandnih narativa i namjerni pokušaji prikupljanja sigurnosno osjetljivih informacija putem parlamentarnih pitanja izazivaju nesanicu svima kojima je stalo do sigurnosti države“, rekao je Roland Theis, visoki zastupnik konzervativaca kancelara Friedricha Merza u Odboru za EU poslove Bundestaga.
Zastupnici centrističkih stranaka tvrde da političari AfD-a iznose informacije koje bi mogle zanimati ruske obavještajne službe. To uključuje podatke o lokalnoj obrani od dronova, transportima zapadnog oružja u Ukrajinu te saznanja vlasti o ruskim sabotažama i hibridnim aktivnostima u baltičkoj regiji.
Krajem prošle godine zastupnici te stranke bili su široko optuženi da koriste pravo na postavljanje parlamentarnih pitanja kako bi prikupljali informacije za Kremlj, što je vodstvo stranke odbacilo. Početkom 2025. bivši pomoćnik europarlamentarca Maximiliana Kraha osuđen je za špijunažu u korist Kine.
„Općenito gledamo na način na koji AfD postupa s osjetljivim informacijama s velikom zabrinutošću“, rekao je Johannes Schraps, visoki zastupnik SPD-a u Odboru za EU poslove Bundestaga, dodajući da ta zabrinutost „proizlazi iz šireg obrasca“.
Administracija Bundestaga prošle je godine poduzela neke korake za zaštitu informacija, rekao je Schraps, uključujući uskraćivanje pristupa pojedinim zaposlenicima AfD-a zgradama i parlamentarnim IT sustavima.
