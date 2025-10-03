Oglas

njemački kancelar

Merz: Njemačka i Europa moraju se suprotstaviti autokracijama

author
Hina
|
03. lis. 2025. 14:09
German Chancellor Friedrich Merz speaks during reunification celebrations on the Day of German Unity 35th anniversary at the Congresshalle hall in Saarbruecken, Germany, October 3, 2025. Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS
Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS

Njemačka i Europa moraju učiniti više kako bi osnažile svoja gospodarstva kako bi ostale privlačna sila u svijetu kojim sve više dominiraju autokracije, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz u govoru u povodu 35. godišnjice njemačkog ujedinjenja.

Oglas

"Novi savezi autokracija formiraju se protiv nas i napadaju liberalnu demokraciju kao način života", rekao je Merz pred publikom u Saarbrueckenu, na granici s Francuskom, u kojoj je bio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Globalni ekonomski poredak kreira se iznova. Podižu se carinske barijere i jača sebičnost", rekao je. "To nas također gospodarski slabi."

"Godine neregulirane, neusmjerene migracije u Njemačku polarizirale su našu zemlju i stvorile nove podjele u našem društvu", rekao je, pozivajući sugrađane da priznaju vrijednost života u demokraciji u kojoj vlada vladavina prava.

"Politika, država, vlada imaju svoje odgovornosti", rekao je. "Ali svi moramo shvatiti razmjere izazova, svaki građanin naše zemlje."

Teme
Europa Friedrich Merz Njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ