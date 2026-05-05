Washington - Berlin
Merz ima novu strategiju za suočavanje s Trumpovim bijesom
Nakon opasnog zaoštravanja odnosa s Washingtonom, kancelar se vraća poznatoj taktici – govoriti stvari koje američki predsjednik želi čuti.
Suočen s novim carinama američkog predsjednika Donalda Trumpa na njemačku ključnu automobilsku industriju – odmah nakon prijetnje povlačenjem američkih trupa – kancelar Friedrich Merz ponudio je iznenađujuće pomirljiv odgovor: Trump je u osnovi u pravu, piše Politico.
Nakon što je Merz prošlog tjedna odstupio od svog uobičajenog odmjerenog tona i oštro kritizirao Trumpovu administraciju zbog vođenja rata s Iranom, razljućeni američki predsjednik uzvratio je udarom na njemačke slabe točke: njezinu ovisnost o SAD-u u pogledu sigurnosti, kao i izvozno orijentirano gospodarstvo u trenutku sve dubljih ekonomskih poteškoća.
Unatoč ozbiljnosti američkih prijetnji, Merz i njegovi ministri umanjuju rizike i vraćaju se tradicionalnoj strategiji – govoriti Trumpu upravo ono što želi čuti, kako u vezi trgovine, tako i rata s Iranom.
Glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius odbacio je nagađanja da bi Merz mogao hitno otputovati u Washington kako bi smirio napetosti, rekavši da je njihov sljedeći susret predviđen na summitu G7 vodećih gospodarstava u Francuskoj, koji će se održati od 15. do 17. lipnja.
Do tada je vicekancelar Lars Klingbeil uvjeravao da je Merz u „stalnoj komunikaciji” s Trumpom kako bi se izbjegla daljnja eskalacija. Kornelius, međutim, nije mogao dati konkretne informacije o planiranim telefonskim razgovorima.
Iako političari iz koalicijskog partnera, socijaldemokratskog SPD-a, sve glasnije tvrde da je vrijeme da se aktivira puni trgovinski arsenal EU-a protiv SAD-a zbog Trumpovih prijetnji, Merz pokušava spasiti odnos blažim pristupom.
Za kancelara je taktička logika jasna: izravna konfrontacija nosi rizik dodatnog pogoršanja, kao što su pokazali posljednji dani. Stoga izvodi nagli zaokret i pojačava pomirljivu diplomaciju kako bi, koliko god može, pridobio predsjednika.
„Ne odustajem”
Nakon što je američki predsjednik ovaj tjedan najavio povećanje carina na europske automobile i kamione na 25 posto, uz obrazloženje da Europa odugovlači s provedbom trgovinskog sporazuma iz Turnberryja postignutog prošlog ljeta, Merz je pokazao znatno razumijevanje za Trumpovu poziciju.
Čak je dio krivnje prebacio na Europsku uniju.
Trump je „pomalo razočaran što mi u EU još nismo dovršili sporazum iz Turnberryja – iskreno, s pravom”, rekao je Merz u intervjuu za njemačku javnu televiziju emitiranom u nedjelju navečer. „Postaje nestrpljiv jer smo prošlog kolovoza postigli dogovor sa SAD-om da zaključimo trgovinski sporazum, a na europskoj strani stalno se pojavljuju novi uvjeti i još ga nismo potpisali.”
„Zato se nadam da ćemo što prije postići dogovor”, dodao je.
Slično je Merz napravio nagli zaokret i u vezi rata s Iranom. Ostavljajući po strani prošlotjedne izjave da Trump trpi poniženje od režima u Teheranu, na društvenim mrežama naglasio je da su SAD najvažniji njemački partner u NATO-u te istaknuo da Berlin dijeli „zajednički cilj” sprječavanja Irana u razvoju nuklearnog oružja.
„Ne odustajem od nastojanja da poboljšam transatlantske odnose, niti od suradnje s Donaldom Trumpom”, rekao je Merz u televizijskom intervjuu.
Vrijeme za „brze razgovore”
Merzov povratak pomirljivom pristupu dijelom je i posljedica pritiska njemačkih industrijskih izvoznika, koji pozivaju na brzo smirivanje napetosti.
„Troškovi ovih dodatnih carina bili bi ogromni za njemačku i europsku automobilsku industriju u već vrlo izazovnom razdoblju, ali bi vjerojatno pogodili i potrošače u SAD-u”, rekla je Hildegard Müller, predsjednica Njemačkog udruženja automobilske industrije. „Automobilska industrija hitno poziva obje strane na deeskalaciju i brze razgovore.”
Merz računa da će Trumpov bijes splasnuti – dijelom zato što mnogi unutar njegove Republikanske stranke imaju pozitivan stav prema njemačkoj podršci trgovinskom sporazumu EU–SAD i većoj ulozi u europskoj obrani, kažu zastupnici iz Merzova konzervativnog bloka.
„Vjerujem da će trenutačno nezadovoljstvo Donalda Trumpa nestati onog trenutka kada shvati da mu ovaj pristup ne donosi mnogo podrške u SAD-u”, rekao je Jürgen Hardt, istaknuti konzervativni političar i Merzov saveznik za vanjsku politiku. „Ne vjerujem da u Americi postoji temeljno neprijateljstvo prema Njemačkoj na kojem bi se mogla graditi neka dugoročna strategija.”
