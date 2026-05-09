Merz kritizirao Fica zbog odlaska u Moskvu: "Razgovarat ćemo"

Njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao je prisutnost slovačkog premijera u Moskvi u subotu kada je održana parada povodom Dana pobjede 9. svibnja.
Oglas
"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Stockholmu.
"Duboko žalim (zbog njegove prisutnosti) ondje i razgovarat ćemo još s njim o tom danu u Moskvi", dodao je.
Slovački premijer otputovao je u Moskvu, ali nije sudjelovao u proslavama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je Fica u subotu u Kremlju.
"Vaš dosljedan stav u korist očuvanja povijesne istine izaziva poštovanje", rekao je Putin na početku njihova sastanka, pohvalivši i "suverenu vanjsku politiku" kakvu slovačka vlada nastoji provoditi.
Reuters prenosi da je Putin kazao Ficu da će Rusija učiniti sve da ispuni slovačke potrebe za energijom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas