Oglas

"to nije naš zajednički stav"

Merz kritizirao Fica zbog odlaska u Moskvu: "Razgovarat ćemo"

author
Hina
|
09. svi. 2026. 13:58
Njemačka
TOBIAS SCHWARZ / AFP

Njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao je prisutnost slovačkog premijera u Moskvi u subotu kada je održana parada povodom Dana pobjede 9. svibnja.

Oglas

"Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Stockholmu.

"Duboko žalim (zbog njegove prisutnosti) ondje i razgovarat ćemo još s njim o tom danu u Moskvi", dodao je.

Slovački premijer otputovao je u Moskvu, ali nije sudjelovao u proslavama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je Fica u subotu u Kremlju.

"Vaš dosljedan stav u korist očuvanja povijesne istine izaziva poštovanje", rekao je Putin na početku njihova sastanka, pohvalivši i "suverenu vanjsku politiku" kakvu slovačka vlada nastoji provoditi.

Reuters prenosi da je Putin kazao Ficu da će Rusija učiniti sve da ispuni slovačke potrebe za energijom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dan pobjede friedrich merz moskva robert fico

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ