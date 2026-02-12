„Je li to doista ispravno? Je li to doista potrebno?“ rekao je Merz stisnute šake. „Možemo li razgovarati o tome kako stvoriti bolje poticaje da se ljude potakne na rad, umjesto da uzimaju bolovanje kada su bolesni?“ Dodao je: „U Saveznoj Republici Njemačkoj moramo zajedno ostvariti veću gospodarsku učinkovitost nego što je trenutačno ostvarujemo.“