Merz: Plenković najbolje razumije zapadni Balkan, svi računamo na njegov savjet

"Nadam se da zapravo vrijedi suprotno. Naime, zemlje o kojima govorite, a mogli bismo tu dodati još zemlju, dvije, tri u Europi, koje trenutačno nisu članice EU-a, čekaju to da nanovo oblikuju veze s EU-om, i to s obzirom na izazove koji su pred nama. Za nas je Andrej Plenković čovjek koji vjerojatno može najbolje suditi o tome, o ovoj regiji, o državama takozvanog zapadnog Balkana. Svi mi, pa i ja, snažno računamo na njegov savjet jer jako dobro poznaje ovu regiju i njezine aktere. Razgovaramo o tome, ali još nemamo rješenje, to moram reći", rekao je Merz.