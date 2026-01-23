ČESTO SURAĐUJU
Merz i Meloni su novi moćni par Europske unije: "Najotvoreniji su za dijalog s Trumpom"
Kako tradicionalni francusko-njemački motor Europe sve više posustaje, njemački kancelar Friedrich Merz sve se češće okreće suradnji s talijanskom premijerkom desnice Giorgiom Meloni, koju vidi kao suvozačicu u upravljanju Europskom unijom.
Njih dvoje trebali bi se sastati na summitu u raskošnoj vili Doria Pamphilj u Rimu kako bi dodatno učvrstili savez u nastajanju. Oboje su desno orijentirani atlantisti koji žele smiriti napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Oboje, također, imaju svoje zamjerke prema francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu.
U prošlim godinama Njemačka bi se u ključnim trenucima tradicionalno okretala Francuskoj kako bi zajedno oblikovale smjer EU-a, pa je značajno da se Merz sada, u nastojanju da pogura ključne europske prioritete u području trgovine i industrije, svrstava uz Meloni, prenosi Politico.
Dio Merzova približavanja Meloni proizlazi iz frustracije Francuskom. Berlin je nezadovoljan jer je Pariz pokušao potkopati povijesni trgovinski sporazum Mercosur s Južnom Amerikom, koji Nijemci već dugo zagovaraju kako bi potaknuli industrijski izvoz. Njemačka također razmatra povlačenje iz zajedničkog programa borbenih zrakoplova vrijednog 100 milijardi eura zbog sporova s Francuzima.
U tom kontekstu, približavanje Rimu ima svoju logiku.
Tijekom summita u petak Merz i Meloni trebali bi se obvezati na suradnju u području obrane, prema riječima diplomata uključenih u pripreme. Nije posve jasno što točno ta suradnja obuhvaća, no njemački Rheinmetall i talijanski Leonardo već imaju zajedničko poduzeće za proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila. Ukupno će se na sastancima okupiti 21 ministar iz dviju zemalja, a prema talijanskoj vladi očekuje se potpisivanje oko deset sporazuma.
Možda i najambicioznije, Italija i Njemačka udružuju snage u izradi novog plana za oživljavanje industrije EU-a i širenje izvoza, koji će biti predstavljen u zajedničkom dokumentu uoči summita Europskog vijeća 12. veljače. Berlin i Rim sebe opisuju kao "dvije glavne industrijske europske nacije" te su osudili kašnjenja u ratifikaciji sporazuma Mercosur. Takav jezik iritirat će Pariz.
Dugoročna igra
Za Giangiacoma Calovinija, zastupnika iz Melonine stranke Braća Italije i predsjednika parlamentarne skupine talijansko-njemačkog prijateljstva, savez Merz–Meloni ima smisla s obzirom na Macronov očekivani odlazak s europske političke pozornice nakon sljedećih francuskih izbora.
"Naše dvije zemlje imaju stabilne vlade, osobito u usporedbi s Francuskom", rekao je. "Jasno je da Meloni i Merz vjerojatno imaju još dug put pred sobom, tijekom kojeg mogu surađivati."
Očuvanje dobrih odnosa s Trumpom ključno je za oboje, a i Merz i Meloni nastojali su izbjeći transatlantske sukobe. U tome su im pomagali njihovi ministri vanjskih poslova, Johann Wadephul i Antonio Tajani.
"Giorgia Meloni i Friedrich Merz predstavljaju europsko krilo koje je najotvorenije dijalogu s predsjednikom Trumpom", rekao je Pietro Benassi, bivši talijanski veleposlanik u Berlinu i pri EU-u. "Pomalo nadrealno ubrzanje događaja koje pokreće američki predsjednik potvrđuje približavanje stavova Italije i Njemačke, a ne Italije i Francuske ili Francuske i Njemačke."
Za razliku od umjerenog pristupa Rima i Berlina, Calovini je optužio Macrona za, kako je rekao, kontradiktorno ponašanje prema Trumpu. "Ponaša se kao netko tko želi izazvati Sjedinjene Američke Države, a zatim šalje poruke, koje je Trump na neuglađen način objavio, u kojima ga moli da dođe na večeru", rekao je.
Dobra kemija
Dužnosnici u Berlinu sada privatno hvale rastuću suradnju s Meloni, opisujući odnos s Rimom kao pouzdan.
"Italija je pouzdana", rekao je jedan visoki njemački dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti. To je pridjev koji se u Berlinu u posljednje vrijeme rijetko koristi za opis francuskih partnera.
"Francuska je rječitija, ali Italija je znatno pragmatičnija", rekao je Axel Schäfer, istaknuti zastupnik njemačkih socijaldemokrata koji se dugo bavi njemačko-talijanskim odnosima.
Jedan talijanski dužnosnik također je pohvalio "dobru kemiju" između Merza i Meloni na osobnoj razini. To je oštar kontrast u odnosu na notorno zategnute odnose između Meloni i Macrona, koji su se često sukobljavali.
U nastojanju da se dodatno zbliže, Merz i Meloni povremeno su posezali za pretjerivanjem.
Tijekom svog prvog posjeta Rimu kao kancelar prošle godine, Merz je rekao da postoji "gotovo potpuno slaganje između naših dviju zemalja o svim pitanjima europske politike".
Meloni mu je uzvratila istom mjerom.
"Jednostavno je nemoguće dovoditi u pitanje odnose između Italije i Njemačke", rekla je tada.
Brak iz interesa
To je, međutim, pretjerivanje. Dvoje čelnika zapravo imaju značajne razlike.
Meloni je odbila podržati, na kraju propali, plan koji je gurao Merz, a koji je predviđao korištenje zamrznute ruske imovine za financiranje vojne pomoći Ukrajini. Također je privremeno uskratila podršku sporazumu Mercosur kako bi ishodila ustupke za talijanske poljoprivrednike, prije nego što ga je ipak podržala.
Ključno je i da bi se Rim i Berlin mogli pokazati vrlo nezgodnim saveznicima kada je riječ o javnim financijama. Italija se dugo zalaže za labaviju europsku fiskalnu politiku i u tome je prirodni saveznik Francuske, dok je Njemačka godinama bila strogi čuvar proračunske discipline u Europi.
No i ovdje je došlo do određenog približavanja, pri čemu je Meloni smanjila talijansku potrošnju, a Merz nadgledao povijesno povećanje rashoda financiranih zaduživanjem za infrastrukturu i obranu.
U konačnici, velik dio jačanja saveza između Merza i Meloni rezultat je prilagodbi koje su oboje proveli radi vlastitog političkog opstanka na domaćem terenu.
Meloni je svoju nacionalističku stranku Braća Italije povukla prema političkom centru, osobito u vanjskoj politici. Istodobno je uspon krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD) natjerao Merza da svoju konzervativnu stranku snažno pomakne udesno po pitanju migracija.
To ideološko približavanje omogućilo je zatopljenje odnosa. Dok je Merz tražio europske partnere za drastično smanjenje priljeva tražitelja azila u Europu, smanjenje regulacije i jačanje trgovine, kao i protutežu Macronu, Meloni je postala sve važnija figura za njemačkog kancelara.
"Zbog napetosti se približava Njemačkoj"
Ipak, Stefano Stefanini, bivši visoki talijanski diplomat i predstavnik pri NATO-u, upozorio je da će odnosi uvijek imati svoja ograničenja.
"To je vrlo taktički odnos", rekao je. "Nema koordinirane strategije. Postoji niz pitanja u kojima se Meloni i Merz nalaze na istoj strani."
Stefanini je također istaknuo da će se u području potrošnje, osobito vojnih projekata, Rim ponovno prirodno približiti Francuskoj.
"Kada je riječ o obrambenoj potrošnji, Italija i Francuska su bliže, jer Njemačka ima fiskalni kapacitet da troši sama, dok Italija i Francuska trebaju izvući što više financijske potpore iz EU-a", rekao je.
Unatoč tim razlikama, Meloni je iskoristila priliku za približavanje Merzu.
"Meloni je shvatila da, s obzirom na napetosti u odnosima između Francuske i Njemačke, može ući u taj prostor i približiti se Njemačkoj", rekao je Marc Lazar, stručnjak za francusko-talijanske odnose koji predaje na rimskom sveučilištu Luiss i na pariškom Sciences Po.
