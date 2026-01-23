Merz i Meloni su novi moćni par Europske unije: "Najotvoreniji su za dijalog s Trumpom"

Tijekom summita u petak Merz i Meloni trebali bi se obvezati na suradnju u području obrane, prema riječima diplomata uključenih u pripreme. Nije posve jasno što točno ta suradnja obuhvaća, no njemački Rheinmetall i talijanski Leonardo već imaju zajedničko poduzeće za proizvodnju tenkova i drugih vojnih vozila. Ukupno će se na sastancima okupiti 21 ministar iz dviju zemalja, a prema talijanskoj vladi očekuje se potpisivanje oko deset sporazuma.