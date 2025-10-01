Oglas

prijelomna godina

Tri kalendara moći: Zašto će 2026. promijeniti globalna pravila igre

author
Hrvoje Krešić
|
01. lis. 2025. 20:19

„Koncentrirali smo se na tri ključna događaja koji bi trebali trasirati put u narednom desetljeću“, objasnio je u razgovoru s Hrvojem Krešićem u emisiji N1 Studio uživo jedan od autora studije, Domagoj Juričić. Upravo iduća godina će biti prijelomna točka u kojoj se povijest, politika i ekonomija presijecaju na način koji će duboko utjecati na poslovne odluke diljem svijeta.

2026. kao prijelomna godina: Analiza konzultantske kuće MKPS

Konzultantska kuća MKPS objavila je dokument u kojem analizira sve ključne globalne događaje predviđene za 2026. godinu, prognozirajući zašto će upravo iduća godina biti prijelomna točka u kojoj se povijest, politika i ekonomija presijecaju na način koji će duboko utjecati na poslovne odluke diljem svijeta.

Tri kalendara moći

„Mi iduću godinu nazivamo godinom u kojoj se presijecaju tri velika kalendara moći: američki, kineski i sjevernoamerički“, rekao je Juričić.

Za Sjedinjene Američke Države, 2026. godina donosi obilježavanje 250. obljetnice nezavisnosti, ali i mid-term elections (predizbore) u studenom.

„Simbolički se događaji pretvaraju u pozornicu demonstracije političke moći. Već sada znamo da vojni spektakl koji se planira u Washingtonu tih dana, procijenjen na između 20 i 40 milijuna dolara, nije bilo kakva proslava nego jasna poruka saveznicima i protivnicima.

Donald Trump će to sigurno iskoristiti i kao kampanju za spomenute izbore“, rekao je Juričić.

Početak 15-godišnjeg plana u Kini

Za Kinu će 2026. biti početak novog, 15. petogodišnjeg plana, u kojem definiraju prioritete do 2030. godine – od tehnoloških standarda i industrijskih ciljeva, preko ulaganja u vojsku, do usklađivanja cijelih vrijednosnih lanaca.

Treći ključni događaj odnosi se na Sjevernu Ameriku, gdje 2026. donosi reviziju sporazuma SAD-a, Kanade i Meksika. Radi se o odlukama koje se tiču carina, regulacija i pravila o porijeklu roba, a promjene koje se dogovore ostat će „zaključane“ za cijelo desetljeće.

Utjecaj na Europu i Hrvatsku

Juričić je objasnio kako će se sve ove odluke reflektirati i na Europu te Hrvatsku.

„Spustimo li priču na razinu niže, možemo reći da je iduća godina ona u kojoj Hrvatska mora odlučiti gdje se želi pozicionirati u novim pravilima trgovine, energetike i tehnologije. Mit o nekoj neutralnoj. nekakve pozicije Dubrovačke republike u svijetu koji se ruši potpuno je izlišan“, rekao je.

Za hrvatske poduzetnike to znači da će pravila poslovanja biti određena u Washingtonu, Pekingu i Mexico Cityju.

„Oni koji se ne prilagode na vrijeme izgubit će tržišta. Oni koji se uključe u nova pravila i opskrbne lance, dobit će nove prilike“, naglasio je.

Posljedice za građane

Na kraju je Juričić upozorio kako će se sve to odraziti i na hrvatske građane.

„Mislim da ćemo posljedice ovih odluka koje se tek trebaju donijeti iduće godine vidjeti i u svakodnevici – kroz cijene energenata, dostupnost tehnologije, radna mjesta i inflaciju. Sve što se dogodi iduće godine i sve odluke koje se donesu daleko od Hrvatske itekako će se osjetiti i na prosječnom kućanstvu, odnosno njegovu proračunu“, zaključio je.

Što je još rekao našem Hrvoju Krešiću o sigurnosnim izazovima u Hrvatskoj i Europi te koje bi strukturne promjene morale biti provedene kako bi Hrvatska dočekala iduće desetljeće spremnija, pogledajte u videu.

Teme
Domagoj Juričić MKPS carine kalendar moći konzultantska kuća MKPS nova tržišta tehnologija trgovina trgovinski sporazum tri kalendara moći

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
