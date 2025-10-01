Tri kalendara moći: Zašto će 2026. promijeniti globalna pravila igre

„Mislim da ćemo posljedice ovih odluka koje se tek trebaju donijeti iduće godine vidjeti i u svakodnevici – kroz cijene energenata, dostupnost tehnologije, radna mjesta i inflaciju. Sve što se dogodi iduće godine i sve odluke koje se donesu daleko od Hrvatske itekako će se osjetiti i na prosječnom kućanstvu, odnosno njegovu proračunu“, zaključio je.