Mirovni plan uključuje američka sigurnosna jamstva na 15 godina – Zelenski je tražio znatno više

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju se na Floridi sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarao o revidiranom mirovnom planu u 20 točaka za okončanje rata u njegovoj zemlji.
Sky News je otkrio više detalja o onome što su Donald Trump i Volodimir Zelenski razgovarali na sinoćnjim sastancima, a ukrajinski predsjednik jutros je novinarima rekao da mirovni plan predviđa američka sigurnosna jamstva u trajanju od 15 godina.
Međutim, Zelenski je od Trumpa tražio jamstva i do 50 godina, što upućuje na razlike između dviju strana.
Na konferenciji za novinare sinoć, Zelenski je rekao da su sigurnosna jamstva između SAD-a i Ukrajine sada „100% dogovorena“ – što sugerira da je prihvatio Trumpovu ponudu od 15 godina.
Još uvijek nije jasno što točno SAD nudi u smislu sigurnosnih jamstava Ukrajini, budući da Trump redovito pokazuje nevoljkost prema obvezivanju američkih snaga na osiguravanje mira u tom području.
Dodatna jamstva koja uključuju europske zemlje nisu na istoj razini dogovora, ali su „gotovo dogovorena“, dodao je Zelenski.
Kako je ranije pisao Sky News, Rusija će se gotovo sigurno protiviti bilo kakvim sigurnosnim prijedlozima ukrajinskih saveznika koji uključuju snage iz drugih zemalja.
Analiza: Očaj na ukrajinskoj strani dok Zelenski otvara vrata referendumu
Sastanak Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog na Floridi nije bio trenutak proboja i jasno je da ključne ukrajinske brige nisu riješene, objašnjavao je jutros međunarodni dopisnik John Sparks za Sky News.
Razina Trumpove upućenosti bila je zanimljiv dio sinoćnje konferencije za novinare, primijetio je Sparks.
„Trump je govorio: ‘Mogao bih doći u parlament u Kijevu’… Mislim da je to pokazalo određenu razinu Trumpove upoznatosti s detaljima“, rekao je.
No Sparks dodaje da smatra kako se Ukrajina sve više približava točki u kojoj će morati napraviti bolne ustupke.
„Sada imate Zelenskog koji govori o mogućnosti referenduma; to prije nikada nije spominjao“, dodao je.
„Ne odbacuje tu mogućnost. U tome vidim određenu razinu očaja, zapravo, na ukrajinskoj strani.
„Njima je potreban dogovor; vojnici su iscrpljeni na bojišnici, gube teritorij i on mora tražiti neki oblik prekida borbi.“
