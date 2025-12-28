Izvori: Američki dužnosnici dobili su znak da Zelenski više ne isključuje mogućnost teritorijalnih ustupaka

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i američki predsjednik Donald Trump sastat će se u nedjelju poslijepodne na Floridi kako bi dogovorili plan za okončanje rata u Ukrajini.
Rusija je u subotu napala Kijev i druge dijelove ratom razorene Ukrajine stotinama projektila i dronova, izazvavši prekide struje u dijelovima glavnog grada, što je Zelenskij nazvao ruskim odgovorom na mirovne napore.
Zelenskij je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje.
Ukrajinski predsjednik i njegova delegacija stigli su na Floridu kasno u subotu, izvijestio je zamjenik ukrajinskog ministra vanjskih poslova Serhij Kislica na platformi X.
Moskva je više puta inzistirala da Ukrajina preda cijeli Donbas, čak i područja koja su još uvijek pod kontrolom Kijeva.
Ruski dužnosnici prigovorili su na druge dijelove najnovijeg mirovnog prijedloga, što je izazvalo sumnje u to hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatiti što god bude rezultat razgovora Trumpa i Zelenskog.
Ukrajinski predsjednik je u petak za Axios rekao da se još uvijek nada ublažiti američki prijedlog o potpunom povlačenju ukrajinskih snaga iz Donbasa.
U slučaju neuspjeha, cijeli plan od 20 točaka trebao bi biti stavljen na glasovanje u sklopu referenduma.
Kako bi se Ukrajini omogućilo da održi takvo glasovanje, Zelenski je rekao da bi Rusija trebala pristati na 60-dnevno primirje.
Axios je izvijestio da američki dužnosnici smatraju spremnost na održavanje referenduma "velikim korakom naprijed" i znakom da Zelenski više ne isključuje mogućnost teritorijalnih ustupaka.
Nedavna anketa sugerira da bi ukrajinski birači također mogli odbaciti mirovni plan.
Kijev i Washington su se složili oko mnogih pitanja, a Zelenski je u petak izjavio da je 90 posto plana od 20 točaka dovršeno.
No, pitanje koji će teritorij, ako će uopće biti ustupljen, biti predan Rusiji ostaje neriješeno.
Dok Moskva inzistira na tome da dobije cijeli Donbas, Kijev želi da se karta zamrzne na trenutnim linijama bojišnice.
Sjedinjene Države su predložile slobodnu ekonomsku zonu ako Ukrajina napusti to područje, iako ostaje nejasno kako bi ta zona funkcionirala u praksi.
