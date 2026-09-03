Poručio Kremlj
Moskva "neće inicirati nikakvo smanjenje diplomatskih odnosa" s Njemačkom
Rusija ne namjerava sniziti razinu diplomatskih odnosa s Njemačkom unatoč najavi Berlina da će zatvoriti ruski konzulat u Bonnu, priopćio je Kremlj u četvrtak.
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Moskva neće inicirati nikakvo smanjenje diplomatskih odnosa, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj televiziji.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova ranije je izjavilo da je snižavanje odnosa među mogućim odgovorima na kaznene mjere koje je Njemačka najavila nakon otkrića drona natovarenog eksplozivom koji nije detonirao u zračnoj luci Leipzig/Halle početkom kolovoza. Rusija poriče bilo kakvu umiješanost u taj incident.
Peskov je ponovno kritizirao mjere koje je njemačka vlada najavila u utorak, a koje uključuju zatvaranje ruskog konzulata u Bonnu i kulturnog centra Ruski dom u Berlinu.
Planirano zatvaranje konzulata nazvao je "apsurdnim" s obzirom na to da Njemačka nije predočila dokaze o ruskoj odgovornosti. Rusija je ranije u četvrtak izjavila da će zatvoriti podružnice njemačkog kulturnog Goethe-Instituta kao odmazdu za zatvaranje Ruskog doma.
Peskov je optužio kancelara Friedricha Merza da pokušava osvojiti domaće političke bodove poduzimajući nespretne i "kvazidrastične korake" protiv Rusije.
"Teško da će ga to spasiti od političke sudbine", rekao je Peskov.
Također je kritizirao njemački odgovor na eksplozije 2022. koje su oštetile plinovode Sjeverni tok 1 i 2 između Rusije i Njemačke.
Peskov je rekao da su Ukrajinci identificirani kao osumnjičenici za eksplozije i da su istrage u tijeku, ali da Njemačka nije uvela nikakve kaznene mjere protiv Ukrajine.
"Do sada su svi koji su posljednjih godina digli u zrak nešto njemačko bili Ukrajinci, uhvaćeni od strane samih Nijemaca", rekao je Peskov.
Njemačka je najveći europski podupiratelj Ukrajine u njezinoj obrani od ruske invazije.
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