Moskva spremna na "dobro pripremljene" pregovore s Kijevom

Rusija ne odbacuje prijedlog susreta predsjednika Vladimira Putina s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, no on se mora temeljiti na prethodno dogovorenim uvjetima.
Oglas
„Vladimir Putin vjeruje da bilo kakav susret na najvišoj razini mora biti dobro pripremljen i potvrđivati rezultate postignute na stručnim razinama”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak.
Trenutačno diplomatska razina nije baš aktivna, nastavio je Peskov.
On se time osvrnuo na izjavu Friedricha Merza od četvrtka, kad je njemački kancelar rekao da više ne očekuje susret Putina i Volodimira Zelenskog.
Američki predsjednik Donald Trump prošli je ponedjeljak tijekom susreta u Bijeloj kući sa Zelenskim i europskim čelnicima sugerirao da bi se takav sastanak mogao odviti u iduća dva tjedna.
„Naš interes i spremnost na takve pregovore i dalje postoje”, rekao je Peskov uoči putovanja Putina u nedjelju u Kinu.
Glasnogovornik Kremlja rekao je da je Rusija pismeno predala sve svoje zahtjeve za kraj sukoba. Moskva, između ostalog, traži i da Kijev Rusiji preda anektirane teritorije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas