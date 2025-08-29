Oglas

Susret Putin - Zelenski

Moskva spremna na "dobro pripremljene" pregovore s Kijevom

Hina
29. kol. 2025. 16:27
Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting between Russian President Vladimir Putin and Serbia's President Aleksandar Vucic in the Kremlin, during celebrations of the 80th anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany
Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS/File Photo

Rusija ne odbacuje prijedlog susreta predsjednika Vladimira Putina s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, no on se mora temeljiti na prethodno dogovorenim uvjetima.

„Vladimir Putin vjeruje da bilo kakav susret na najvišoj razini mora biti dobro pripremljen i potvrđivati rezultate postignute na stručnim razinama”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u petak. 

Trenutačno diplomatska razina nije baš aktivna, nastavio je Peskov. 

On se time osvrnuo na izjavu Friedricha Merza od četvrtka, kad je njemački kancelar rekao da više ne očekuje susret Putina i Volodimira Zelenskog.

Američki predsjednik Donald Trump prošli je ponedjeljak tijekom susreta u Bijeloj kući sa Zelenskim i europskim čelnicima sugerirao da bi se takav sastanak mogao odviti u iduća dva tjedna. 

„Naš interes i spremnost na takve pregovore i dalje postoje”, rekao je Peskov uoči putovanja Putina u nedjelju u Kinu. 

Glasnogovornik Kremlja rekao je da je Rusija pismeno predala sve svoje zahtjeve za kraj sukoba. Moskva, između ostalog, traži i da Kijev Rusiji preda anektirane teritorije. 

Dmitrij Peskov Kijev Moskva Vladimir Putin Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

