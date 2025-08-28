Oglas

Nakon novih ruskih napada

Zelenski: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola

author
Hina
|
28. kol. 2025. 08:49
kijev, AFP
Genya SAVILOV / AFP

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je najmanje osam ljudi, među kojima i dijete, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski koji kaže da Rusija bira "nastavak ubijanja umjesto okončanja rata".

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.

Zelenski je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.

Teme
kijev rusija ukrajina volodimir zelenski

