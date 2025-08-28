Zelenski: Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je najmanje osam ljudi, među kojima i dijete, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski koji kaže da Rusija bira "nastavak ubijanja umjesto okončanja rata".
Oglas
"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.
Zelenski je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 46 min.|
Oglas
Oglas