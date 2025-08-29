DHMZ izdao najviše upozorenje za tri hrvatske regije. Objavili kako će se kretati nevrijeme

Državni hidrometeorološki zavod izdao je najviše, crveno upozorenje za područje sjevernog i srednjeg Jadrana zbog grmljavinskog nevremena koje se očekuje u petak poslijepodne i navečer, uz moguć jak i olujni vjetar te obilnu kišom koje mogu dovesti do bujičnih i urbanih poplava.
Crveno upozorenje je za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, a nestabilno vrijeme zahvatit će u petak i unutrašnjost zemlje.
Najprije će zahvatiti Zagrebačku i Karlovačku regiju, a potom i istočne krajeve odnosno Osječku regiju. Očekuju se grmljavinska nevremena, lokalno i tuča, uz prolazno jak i olujan sjeverozapadni vjetar, priopćili su u petak DHMZ.
Za subotu, 30. kolovoza, crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, DHMZ je izdao za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih i urbanih poplava.
Postupno smirivanje i više sunčanih razdoblja očekuje se u nedjelju, zadnjeg dana kolovoza.
Iz DHMZ-a podsjećaju građane da prate vremenske prognoze i upozorenja te da svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.
Preporučuju redovito praćenje upozorenja na meteo.hr, te da se ne zanemaruju stupnjevi upozorenja, a aktivnosti usklade s vremenskim prilikama i postupa u skladu s preporukama i uputama nadležnih službi.
