DHMZ izdao najviše upozorenje za tri hrvatske regije. Objavili kako će se kretati nevrijeme

Za subotu, 30. kolovoza, crveno upozorenje, najviši stupanj opasnosti, DHMZ je izdao za područje Kninske, Splitske i Dubrovačke regije zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. U noći s petka na subotu te tijekom subote očekuju se obilne oborine u južnoj Dalmaciji, a lokalno bi moglo pasti i do 100 litara kiše po četvornom metru, što značajno povećava rizik od bujičnih i urbanih poplava.