Može li Mađarska dobiti spor protiv zabrane ruskog plina?

Krajem siječnja Europska unija usvojila je uredbu kojom se predviđa da sav uvoz prirodnog plina iz Rusije u države članice prestane do kraja 2027. godine. Protiv ove odluke glasale su samo Mađarska i Slovačka, što ipak nije bilo dovoljno da se spriječi njezino usvajanje, piše Deutsche Welle.