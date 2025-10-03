Može li Ursula von der Leyen izgubiti povjerenje europarlamentaraca? Evo što kažu brojke

U procjenama za nadolazeće glasovanje računa se i na podršku dijela zastupnika Europskih konzervativaca i reformista. Najgori scenarij za von der Leyen uključivao bi i socijaliste, liberale i Zelenih koji su u srpnju izostali ili se suzdržali, a sada bi mogli glasati protiv. U tom bi slučaju von der Leyen imala do 305 glasova protiv – i dalje daleko od 480 potrebnih za dvotrećinsku većinu.