OPORBA GLASNIJA I SNAŽNIJA
Može li Ursula von der Leyen izgubiti povjerenje europarlamentaraca? Evo što kažu brojke
Ursula von der Leyen sljedeći tjedan suočit će se s drugim glasovanjem o nepovjerenju u manje od tri mjeseca. Oporba raste, no od centrističkih zastupnika očekuje se da će izabrati stabilnost umjesto njezina rušenja.
Iako zastupnici Europskog parlamenta, uključujući i neke iz njezine Europske pučke stranke, sve češće kritiziraju predsjednicu Komisije, vjerojatnije je da će kroz raspravu u Parlamentu iskoristiti priliku za izražavanje nezadovoljstva nego da se priključe krajnjoj desnici i ljevici u pokušaju da je smijene. Kao što su pokušali u srpnju ove godine.
"Postoji mnogo razloga za kritiku Ursule von der Leyen. Ali ne vjerujemo da bi njezin nasljednik nužno bio bolji od sadašnje predsjednice Komisije", rekao je čelnik njemačkih Zelenih u Parlamentu Erik Marquardt.
Brojne kritike oporbe
Nikada se u povijesti Europske unije nije dogodilo da se vodstvo suoči s dva glasovanja o nepovjerenju u tako kratkom razdoblju. To pokazuje i kako u Parlamentu po prvi put postoje snažni blokovi političkih ekstrema koji koriste ovakve prijedloge kao alat za privlačenje pažnje, ali i rastuću nelagodu, u Bruxellesu i širom Europe, zbog smjera u kojem ide Komisija von der Leyen.
Dva odvojena glasovanja o nepovjerenju održat će se 9. listopada - jedno koje predlaže krajnje desna skupina Patriots for Europe, a drugo skupina The Left.
Europski parlament broji 719 zastupnika. Da bi predsjednica pala, dvije trećine onih koji glasaju moraju biti protiv nje. Kombinirano, Patriots, The Left i ESN, druga krajnje desna skupina, imaju 158 zastupnika. I dalje nedovoljno bez značajne podrške iz centra.
Iako postoje naznake da se centar sve više okreće protiv von der Leyen, to nije na razini koja bi dovela do njezina pada.
Skupine koje su zatražile glasovanje o nepovjerenju optužuju je za slabljenje EU-a, nedostatak transparentnosti, lošu prosudbu u trgovinskim sporazumima sa SAD-om i Latinskom Amerikom, stav prema Gazi, zanemarivanje poljoprivrednika i slabljenje klimatskih politika.
Svoje zamjerke imaju i socijalisti, liberali, Zeleni pa i dio pučana - isti oni koji su je izglasali na čelo Komisije.
Mnogi u njezinoj vlastitoj stranci još uvijek su nezadovoljni objavom da će EU prekinuti odnose s Izraelom i uvesti sankcije zbog invazije na Gazu, a da to ranije nije bilo dogovoreno.
Glasovat će veći broj zastupnika
Zajednički osjećaj među mnogim zastupnicima svih političkih skupina jest da von der Leyen vodi politiku preko nacionalnih vlada, zaobilazeći Europski parlament.
Procjene upućuju na to da bi rastuće protivljenje moglo biti vidljivo i u konačnim brojkama, ali njezini centristički saveznici zasad nemaju volje ići do kraja i izglasati joj nepovjerenje.
Prethodno glasovanje, održano u srpnju, propalo je jer nije dostignuta dvotrećinska većina, ali je pokazalo da potpora Komisiji nije snažna - od 719 zastupnika glasovalo je 553, od kojih je 175 bilo protiv von der Leyen.
U srpnju su mnogi centristi, iako nezadovoljni njezinim vodstvom, izostali s glasovanja (86 ih nije došlo), suzdržali se (11) ili glasali za nju (355), smatrajući da je inicijativa krajnje desnice imala za cilj stvaranje kaosa. Samo su dvojica centrista glasala protiv nje.
Ovoga puta veći broj zastupnika osjeća se spremnim glasati protiv von der Leyen, posebno na prijedlog Ljevice. To uključuje i dio Patriotsa, čiji je čelnik Jordan Bardella izjavio da će skupina podržati prijedlog unatoč ideološkim razlikama.
U procjenama za nadolazeće glasovanje računa se i na podršku dijela zastupnika Europskih konzervativaca i reformista. Najgori scenarij za von der Leyen uključivao bi i socijaliste, liberale i Zelenih koji su u srpnju izostali ili se suzdržali, a sada bi mogli glasati protiv. U tom bi slučaju von der Leyen imala do 305 glasova protiv – i dalje daleko od 480 potrebnih za dvotrećinsku većinu.
Nezadovoljstvo među Zelenima i socijalistima
Primjer promjene stava je francuska delegacija Zelenih, koja u srpnju nije glasovala, a ovaj put će podržati rušenje Komisije. Njihova kritika odnosi se na trgovinske sporazume sa SAD-om i Latinskom Amerikom, za koje smatraju da štete zaštiti okoliša.
I među socijalistima vlada nezadovoljstvo. Iako je vodstvo grupe najavilo podršku von der Leyen, dio nacionalnih delegacija ili pojedini zastupnici mogli bi prekršiti dogovor zbog njezina upravljanja trgovinskom politikom, krizom u Gazi i povlačenja pred dijelovima Zelenog plana.
Unatoč tome, vodstvo socijalista ovaj je put unaprijed signaliziralo podršku predsjednici Komisije.
Mnogi zastupnici smatraju da bi smjenom von der Leyen države članice vjerojatno odabrale još lošijeg kandidata. Za liberale i socijaliste njezina bi smjena značila i gubitak njihovih povjerenika u Komisiji, a time i utjecaja.
Zato će i dijelovi liberalne skupine Renew, iako kritični prema von der Leyen, glasati za nju radi stabilnosti.
"Nećemo sudjelovati u namjernim destabilizirajućim igrama", poručila je predsjednica FDP-a u Parlamentu Marie-Agnes Strack-Zimmermann, prenosi Politico.
Unatoč zamjerkama na trgovinsku i gospodarsku politiku te nedovoljno smanjivanje birokracije, većina liberala i socijalista procjenjuje da je održavanje stabilnosti važnije od njezine smjene.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare