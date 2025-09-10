Oglas

govor o stanju Unije

Von der Leyen o slobodi medija: Prvi korak u priručniku svakog autokrata je uvijek preuzimanje neovisnih medija

N1 Info
10. ruj. 2025. 10:36
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je danas godišnji govor o stanju Unije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Među ostalim, osvrnula se i na važnost slobode medija.

Naročito je to važno u svjetlu događaja u Srbiji gdje predsjednik Aleksandar Vučić pokušava podčiniti medije United Medije, jedine slobodne i nezavisne medije u toj zemlji.

Iako su jučer eurozastupnici na debati u situaciji o Srbiji, javno kazali da očekuju rekaciju predsjednice Europske komisije o situaciji u Srbiji i članstvu Srpske napredne stranke u članstvu u EPP-u, ona danas nije spomenula ni Srbiju ni Vučića.

Ipak, dio govora o slobodi medija znakovit je.

Moramo učiniti više da zaštitimo neovisno novinarstvo

"U mnogim zajednicama diljem Europe tradicionalni mediji suočavaju se s teškoćama. U brojnim ruralnim područjima dani kada se izlazilo po lokalne novine postali su tek nostalgična uspomena."

"To je stvorilo brojne informacijske pustinje u kojima dezinformacije bujaju. A to je vrlo opasno za našu demokraciju", kaže Von der Leyen.

"Jer informirani građani, koji mogu vjerovati onome što čitaju i slušaju, ključni su da bi oni na vlasti bili odgovorni za svoje postupke. A kada se neovisni mediji ugase ili neutraliziraju, naša sposobnost nadziranja korupcije i očuvanja demokracije ozbiljno je oslabljena."

"Program otpornosti medija"

"Zato je prvi korak u priručniku svakog autokrata uvijek preuzimanje neovisnih medija. Jer to omogućuje da se nazadovanje i korupcija odvijaju u mraku", dodaje.

"Stoga moramo učiniti više da zaštitimo naše medije i neovisno novinarstvo. Zbog toga ćemo pokrenuti novi Program otpornosti medija – on će podržavati neovisno novinarstvo i medijsku pismenost."

"Ali također moramo ulagati kako bismo se pozabavili nekim temeljnim uzrocima ovog trenda. Zbog toga smo u sljedećem proračunu predložili značajno povećanje sredstava za medije", kaže Von der Leyen.

"Moramo također omogućiti uključivanje privatnog kapitala. Stoga ćemo koristiti naše instrumente kako bismo podržali neovisne i lokalne medije. Slobodni tisak je okosnica svake demokracije. I podržat ćemo europske medije da ostanu slobodni.", kazala je.

sloboda medija ursula von der leyen

