Krajnja desnica i ljevica traže opoziv Ursule von der Leyen

Trgovinski sporazum sa SAD-om podijelio je desnicu u Europskom parlamentu. U raspravi nakon govora čelnice Komisije o stanju Unije trgovinski sporazum je podržala Europska pučka stranka desnog centra, najbrojnija zastupnička skupina, i desni Europski konzervativci i reformisti dok ga je krajnje desni klub Patriota za Europu oštro kritizirao. Druga krajnje desna skupina Europa suverenih nacija ranije je sporazum nazvala lošim i "strateškim neuspjehom" Europe.