najstarija osoba na svijetu?
Muškarac s Kostarike tvrdi da ima 119 godina, sada čeka potvrdu Guinnessa: Otkrio tajnu dugovječnosti
Jose Flores s Kostarike, koji živi u skromnoj drvenoj kući u Sardinalu, želio bi zajedno sa svojom obitelji dobiti potvrdu da je upravo on najstarija osoba na svijetu.
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Njegova obitelj i službeni dokumenti navode da ima 119 godina, što bi značilo da je najstarija osoba na svijetu, iako međunarodna potvrda njegova datuma rođenja još nije dovršena dok stručnjaci pregledavaju povijesne dokumente.
Sardinal je gradić na poluotoku Nicoyi, jednoj od pet svjetskih regija poznatih kao Plave zone, u kojima ljudi u pravilu žive dulje i zdravije te imaju veće izglede doživjeti 100 godina.
Stanovnici svoju dugovječnost pripisuju vodi bogatoj kalcijem i magnezijem, prehrani koja se temelji na kukuruzu i grahu, fizičkom radu te snažnim obiteljskim i društvenim vezama.
Hellen Flores, Joseova unuka i njegovateljica, rekla je da njezin djed, koji je cijeli život radio na selu, sada živi „mirno i sretno“. S vremena na vrijeme prisjeća se događaja iz svog života, ispriča poneku šalu i kaže da je jedna od tajni njegove dugovječnosti upravo njegova obitelj.
„Bez ljubavi, bez nježnosti i bez brige, on danas ne bi bio ovdje“, rekla je.
Prema riječima Jorgea Vindasa, osnivača udruge Plava zona poluotoka Nicoya, koja proučava dugovječnost u toj regiji, postoje i drugi čimbenici koji pomažu objasniti slučajeve dugovječnosti poput Floresova.
Prema njegovoj osobnoj iskaznici, Flores je rođen 11. srpnja 1907. godine.
„Obitelj i društvene veze su na prvom mjestu, zajedno s duhovnošću i snažnom vjerom tih ljudi, koji su vrlo fizički aktivni“, rekao je Vindas. Dodao je da se zdravo hrane i vode miran život s malo stresa.
Govoreći o postupku provjere, Vindas je rekao da udruga posjeduje povijesne dokumente koje još trebaju potvrditi međunarodne organizacije, uključujući Guinnessovu knjigu rekorda.
„Imamo velik broj dokumenata, od rodnog lista i potvrde o krštenju do dokumenata iz kasnijeg razdoblja njegova života, kada je već bio otac i nakon toga“, rekao je. „Kada sva ta dokumentacija bude pregledana, nadamo se da će biti potvrđena i da ćemo uskoro imati dobre vijesti.“
Flores je imao osmero djece, a danas ima 23 unučadi, 25 praunučadi i jednu prapraunuku.
Najstarija živuća osoba na svijetu je Britanka Ethel Caterham. Rođena je 21. kolovoza 1909. u Hampshireu u Engleskoj, a 2026. godine napunila je 117 godina. Priznata je kao najstarija živuća osoba na svijetu nakon što je brazilska redovnica Inah Canabarro Lucas preminula u travnju 2025.
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