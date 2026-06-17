ČUDO U ALBANSKOMI RUDNIKU
Na Balkanu otkriven najveći prirodni "jacuzzi", na kilometar dubine
Međunarodni tim znanstvenika u rudniku kroma Bulqizë u Albaniji otkrio je iznimno rijedak prirodni fenomen – podzemni bazen iz kojeg na dubini od oko tisuću metara neprestano izlaze mjehurići vodika, stvarajući prizor nalik prirodnom "jacuzziju".
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Otkriće, objavljeno u uglednom časopisu Science, privuklo je veliku pozornost jer se radi o dosad najvećem izmjerenom prirodnom protoku geološkog vodika na svijetu. Analize su pokazale da plin koji izlazi iz podzemnog bazena sadrži oko 84 posto vodika, uz manje količine metana i dušika.
Znanstvenici procjenjuju da samo taj bazen godišnje oslobađa oko 11 tona vodika, odnosno približno 34 kilograma dnevno. Kad se uključe i druge emisijske točke u rudniku, ukupna količina doseže najmanje 200 tona vodika godišnje.
Rijetke prirodne akumulacije vodika
Iako nalazište zasad nije spremno za komercijalnu eksploataciju, otkriće otvara nova pitanja o potencijalu prirodnog vodika kao budućeg izvora čiste energije. Dosad se smatralo da su veće prirodne akumulacije vodika rijetke zbog njegove velike reaktivnosti i sposobnosti da lako prodire kroz stijene, piše N1 BiH.
Rudnik Bulqizë nalazi se u geološkoj formaciji poznatoj kao ofiolit, sastavljenoj od stijena oceanske kore i Zemljinog plašta. Takve stijene mogu prirodnim kemijskim reakcijama između vode i minerala bogatih željezom stvarati vodik, što istraživači smatraju mogućim objašnjenjem ovog fenomena.
Novi izvor energije
Prema procjenama autora studije, ispod rudnika bi se moglo nalaziti između 5.000 i 50.000 tona vodika. No naglašavaju da je riječ o modelima temeljenima na mjerenjima i simulacijama, a ne o potvrđenim rezervama.
Otkriće je dodatno zanimljivo jer je rudnik i ranije bilježio pojave zapaljivih plinova te nekoliko eksplozija tijekom posljednjih desetljeća. Tek su detaljna istraživanja pokazala da je riječ o značajnim količinama prirodnog vodika.
Znanstvenici vjeruju da bi Bulqizë mogla postati važan istraživački poligon za proučavanje geološkog vodika, područja koje posljednjih godina sve više privlači interes energetske industrije u potrazi za novim niskougljičnim izvorima energije.
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