Na hitnoj sjednici VS UN-a upozoreno da je izraelski plan "još jedna opasna eskalacija sukoba"

U New Yorku je u tijeku hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.
Pomoćnik glavnog tajnika za Europu, Srednju Aziju i Ameriku Miroslav Jenča kaže da su ljudi u državi Palestini u "većoj opasnosti" te da je novi izraelski plan od pet točaka "još jedna opasna eskalacija sukoba", prenosi BBC.
"Već svjedočimo humanitarnoj katastrofi nezamislivih razmjera" - kaže Jenča, ponavljajući pozive na "potpuni i trenutni prekid vatre", kao i oslobađanje svih talaca.
"Palestinci imaju pravo da se njihov glas čuje", kaže Jenča, dodajući da UN podržava rješenje o dvjema državama. Također poziva na poštene izbore.
Ujedinjeno Kraljevstvo zatražilo je sastanak zajedno s Francuskom, Slovenijom, Danskom i Grčkom.
"Put do još krvoprolića"
Veleposlanik James Kariuki, zamjenik stalnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva pri UN-u, kaže da Ujedinjeno Kraljevstvo poziva izraelsku vladu da poništi svoju odluku o proširenju vojne ofenzive u Gazi.
Navodi da će plan "samo produbiti patnju palestinskih civila u Gazi" i dodaje da je ovo "put do još krvoprolića".
Predstavnik Danske kaže da zemlja "osuđuje" širenje i ponavlja poziv Ujedinjenog Kraljevstva da se poništi odluka.
Predstavnik Francuske poručio je da "smo morali podići uzbunu" i da bi plan imao "dramatične humanitarne posljedice" u gradu Gazi i širom Pojasa.
"Civili već žive u užasnim uvjetima", kazao je.
