"Put do još krvoprolića"

Na hitnoj sjednici VS UN-a upozoreno da je izraelski plan "još jedna opasna eskalacija sukoba"

author
N1 BiH
|
10. kol. 2025. 19:42
REUTERS_10.08.2025. VS UN Palestina
Eduardo Munoz/ REUTERS

U New Yorku je u tijeku hitan sastanak Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) u vezi sa situacijom na Bliskom istoku.

Pomoćnik glavnog tajnika za Europu, Srednju Aziju i Ameriku Miroslav Jenča kaže da su ljudi u državi Palestini u "većoj opasnosti" te da je novi izraelski plan od pet točaka "još jedna opasna eskalacija sukoba", prenosi BBC.

"Već svjedočimo humanitarnoj katastrofi nezamislivih razmjera" - kaže Jenča, ponavljajući pozive na "potpuni i trenutni prekid vatre", kao i oslobađanje svih talaca.

"Palestinci imaju pravo da se njihov glas čuje", kaže Jenča, dodajući da UN podržava rješenje o dvjema državama. Također poziva na poštene izbore.

Ujedinjeno Kraljevstvo zatražilo je sastanak zajedno s Francuskom, Slovenijom, Danskom i Grčkom.

"Put do još krvoprolića"

Veleposlanik James Kariuki, zamjenik stalnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva pri UN-u, kaže da Ujedinjeno Kraljevstvo poziva izraelsku vladu da poništi svoju odluku o proširenju vojne ofenzive u Gazi.

Navodi da će plan "samo produbiti patnju palestinskih civila u Gazi" i dodaje da je ovo "put do još krvoprolića".

Predstavnik Danske kaže da zemlja "osuđuje" širenje i ponavlja poziv Ujedinjenog Kraljevstva da se poništi odluka.

Predstavnik Francuske poručio je da "smo morali podići uzbunu" i da bi plan imao "dramatične humanitarne posljedice" u gradu Gazi i širom Pojasa.

"Civili već žive u užasnim uvjetima", kazao je.

Teme
Gaza Izrael Palestina UN vijeće sigurnosti UN-a

