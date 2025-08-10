Izraelski premijer Benjamin Netanyahu na polusatnoj je konferenciji za medije u nedjelju između ostalog izjavio da stanovnici Gaze "mole" Izrael da ih oslobodi od Hamasa te naglasio da cilj izraelske vojske nije okupacija, nego oslobađanje tog područja.
Ponovio je da bi rat mogao završiti odmah ako Hamas položi oružje i pusti sve taoce, a da će Gaza nakon demilitarizacije dobiti "neizraelsku civilnu upravu".
Netanyahu je rekao da Hamas odbija predati oružje, pa Izrael "nema drugog izbora nego dovršiti posao". Prema njegovim riječima, izraelska vojska kontrolira 70 do 75 posto Gaze, a preostala su dva uporišta Hamasa – u gradu Gazi i središnjim kampovima – koja planira uništiti.
Istaknuo je da je Izrael dopustio ulazak dva milijuna tona pomoći u Gazu, dok humanitarne organizacije tvrde da je to daleko ispod potrebnog. "Da smo imali politiku izgladnjivanja, nitko u Gazi ne bi preživio nakon dvije godine rata", rekao je, optuživši Hamas za krađu pomoći, a UN za neprosljeđivanje hrane koja, kako tvrdi, trune na granici.
Netanyahu je optužio međunarodne medije za "globalnu kampanju laži" i spomenuo tri primjera fotografija izgladnjele djece koje smatra lažnima, najavivši mogućnost tužbe protiv New York Timesa.
Najavio je i da će "više stranih novinara" biti pušteno u Gazu, iako je, kako kaže, sigurnost problem.
Na pitanje o taocima, kazao je da mu je cilj izvući ih žive i da postoje "razni, kreativni načini" za to.
O budućoj vlasti u Gazi rekao je da postoji nekoliko kandidata, ali ih nije želio imenovati, naglašavajući da bi to bila prijelazna uprava. "Želimo sigurnosni pojas, ali odmah uz našu granicu. Ne želimo ostati u Gazi", poručio je, ponovivši da se mir može postići samo uništenjem Hamasa, prenosi Index.
