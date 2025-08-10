VIDEO / NASA objavila snimku s Marsa: "Ovo ćemo uskoro vidjeti vlastitim očima"

Panorama je sastavljena od 96 slika snimljenih na lokaciji koju znanstveni tim naziva “Falbreen”, a na njima se vide kamen koji naizgled leži na pješčanom valu, granica između dviju geoloških jedinica te brda udaljena i do 65 kilometara. Na verziji s pojačanim bojama marsovsko nebo izgleda plavo, dok je u "sirovoj" verziji - crvenkasto.