VIDEO / NASA objavila snimku s Marsa: "Ovo ćemo uskoro vidjeti vlastitim očima"

N1 Info
10. kol. 2025. 17:30
NASA

NASA-in rover Perseverance iskoristio je vedro nebo na Marsu kako bi snimio jednu od najdetaljnijih panoramskih fotografija svoje misije.

Panorama 96 fotografija

Panorama je sastavljena od 96 slika snimljenih na lokaciji koju znanstveni tim naziva “Falbreen”, a na njima se vide kamen koji naizgled leži na pješčanom valu, granica između dviju geoloških jedinica te brda udaljena i do 65 kilometara. Na verziji s pojačanim bojama marsovsko nebo izgleda plavo, dok je u "sirovoj" verziji - crvenkasto.

“Impresivni prizori poput ovog samo su nagovještaj onoga što ćemo uskoro vidjeti vlastitim očima,” izjavio je privremeni administrator NASA-e Sean Duffy, ističući kako će misije Artemis biti ključne za put prema ljudskom slijetanju na Mars, piše NASA.

Panorama je snimljena 26. svibnja 2025., 1.516. dana misije, pomoću Mastcam-Z kamere. Rover se krajem prošle godine popeo na rub kratera Jezero, a sada istražuje teren za koji znanstvenici vjeruju da je možda stariji i od samog kratera.

“Plutajući” kamen i geološka granica

Posebnu pažnju tima privukao je veliki kamen koji se nalazi na tamnom pješčanom valu, udaljen 4,4 metra od rovera. Riječ je o tzv. “float rocku”, stijeni koja je najvjerojatnije nastala negdje drugdje i potom premještena—možda klizanjem tla, vodom ili vjetrom—prije nego što se formirao pješčani val.

U blizini se vidi i 43. abrazijska ploha koju je Perseverance izradio, kako bi otkrio što se nalazi ispod površinskog sloja stijene prije uzimanja uzorka.

Na mozaiku se jasno vidi prijelaz između svjetlijih stijena bogatih olivinom i tamnijih, starijih stijena s glinom, što predstavlja granicu dviju geoloških jedinica. Na desnom rubu kadra uočavaju se tragovi rovera koji nestaju u smjeru prethodne istraživačke točke nazvane “Kenmore”.

falbreen mars mastcam nasa perserverance svemir

