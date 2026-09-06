dva dana žalosti
Najmanje 25 poginulih u autobusnoj nesreći na Zelenortskim Otocima
Najmanje 25 ljudi, među kojima brojni školarci i tinejdžeri, poginulo je kada se autobus survao u provaliju na Zelenortskim Otocima, državi u Atlantskom oceanu, izvijestila je u nedjelju nacionalna novinska agencija Inforpress.
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Nesreća se dogodila na otoku Fogu, jednom od otoka arhipelaga, kasno u subotu na planinskoj cesti kada je autobus skrenuo i survao se u oko 30 metara duboku i strmu provaliju.
Među putnicima je bilo puno učenika osnovnih i srednjih škola, izvijestila je agencija.
Nekoliko ozlijeđenih putnika prevezeno je u regionalnu bolnicu Sao Francisco de Assis na Fogu.
Vlada Zelenortskih Otoka u nedjelju je objavila da će u zemlji zbog žrtava nesreće biti proglašena dva dana žalosti.
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