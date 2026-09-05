Kući ste donijeli novu sobnu biljku? Ovu pogrešku nemojte napraviti

Ilustracija: Katya Ross on Unsplash

Nova sobna biljka obično odmah pronađe svoje mjesto na prozorskoj dasci, polici ili među ostalim zelenim ljubimcima. No stručnjaci upozoravaju da bi takva navika mogla skupo stajati – posebice ako je biljka sa sobom donijela štetnike ili biljnu bolest.

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Čak i biljka koja u trgovini izgleda potpuno zdravo može skrivati neželjene goste. Sitni nametnici mogu se nalaziti s donje strane listova, između listova i stabljike, ali i u zemlji.

Problem često postane vidljiv tek nakon nekoliko dana ili tjedana, kada su se štetnici već mogli proširiti na druge biljke, piše Metropolitan.si.

Novu biljku prvo stavite u "karantenu"

Stručnjakinja za sobne biljke Gynelle Leon savjetuje da se nova biljka neko vrijeme drži odvojeno od ostalih. Ako je moguće, najbolje ju je smjestiti u drugu prostoriju u kojoj nema drugih sobnih biljaka.

Takva svojevrsna karantena može spriječiti širenje štetnika na cijelu kućnu zbirku. To je posebno važno ako kod kuće imate mnogo biljaka – puno je jednostavnije riješiti problem na jednoj nego istodobno tretirati deset ili dvadeset biljaka.

Preporuka je novu biljku držati odvojeno otprilike dva do tri tjedna i u tom razdoblju je redovito pregledavati.

Obratite pozornost na ove znakove

Biljku je tijekom karantene dobro pregledati svakih nekoliko dana. Posebnu pažnju treba obratiti na:

donju stranu listova

stabljike i mjesta gdje se listovi spajaju sa stabljikom

površinu zemlje

sitne kukce

neobične točkice ili promjene na listovima

tanke paučinaste niti

ljepljive tragove

sitne mušice koje izlijeću iz zemlje.

Ako se tijekom karantene otkriju štetnici, biljku treba zadržati podalje od ostalih dok se problem ne riješi. Tek nakon toga može se vratiti među ostale.

Pregledajte biljku već u trgovini

Nešto opreza korisno je pokazati i prije kupnje. Nemojte pregledati samo najljepše listove s gornje strane. Podignite ih i provjerite donju stranu, pogledajte stabljike i površinu zemlje.

Sumnjivi mogu biti sitni kukci, paučina, ljepljive mrlje, neobične izbočine ili veći broj mušica oko lonca. Ipak, čak ni detaljan pregled nije jamstvo da je biljka potpuno zdrava jer se jajašca i vrlo sitni štetnici lako mogu previdjeti.

Nekoliko tjedana opreza može spasiti cijelu zbirku

Karantena možda zvuči pretjerano kada kući donesete naizgled savršeno zdravu monsteru, fikus, orhideju ili neku drugu biljku. No ako se problem otkrije na vrijeme, njegovo je rješavanje znatno jednostavnije.

Zato bi dobro pravilo nakon svake kupnje moglo biti: nova biljka prvo nekoliko tjedana moa biti sama, a tek onda ide u društvo ostalih.