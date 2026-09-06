Trumpovi izaslanici kažu da su imali "značajne" razgovore u Kijevu

Od svog povratka u Bijelu kuću početkom 2025. godine, Donald Trump pokrenuo je nekoliko krugova razgovora kako bi pronašao izlaz iz rata započetog ruskom invazijom 2022. godine, najsmrtonosnijeg u Europi od Drugog svjetskog rata. Međutim, ti pokušaji do sada nisu doveli do opipljivog napretka.