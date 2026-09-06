Witkoff i Kushner
Trumpovi izaslanici kažu da su imali "značajne" razgovore u Kijevu
Prvi razgovori u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem bili su "vrlo značajni", izjavio je u nedjelju Steve Witkoff, jedan od dva američka izaslanika koji su, prema riječima Donalda Trumpa, donijeli prijedlog za okončanje sukoba s Rusijom.
"Nadamo se da ćemo to nastaviti onoliko dugo koliko bude potrebno", rekao je Witkoff, govoreći novinarima nakon prvog kruga pregovora s predsjednikom Zelenskim.
"Nadajmo se da je ovo putovanje omogućilo otvaranje novih puteva za napredak. Mislim da smo mnogo naučili", izjavio je sa svoje strane Kushner, prema novinaru AFP-a s terena.
Održan je uz to još jedan krug pregovora u kojem su sudjelovali dva američka izaslanika, ukrajinsko izaslanstvo i europski savjetnici — Nijemac Günter Sautter, Britanac Jonathan Powell i Francuz Emmanuel Bonne.
Nakon toga očekuje se konferencija za medije američkih izaslanika i ukrajinskog predsjednika.
"Vjerujem da nas svaki od ovih ključnih susreta približava miru", rekao je Zelenski novinarima. "Zahvaljujemo Sjedinjenim Državama na podršci, kao i predsjedniku Trumpu što je američkom izaslanstvu dao priliku da bude ovdje", dodao je.
Ovo je prvi posjet Ukrajini Witkoffa, poslovnog čovjeka bliskog Trumpu, i Kushnera, zeta američkog predsjednika, otkako su započeli posredničku misiju.
Od svog povratka u Bijelu kuću početkom 2025. godine, Donald Trump pokrenuo je nekoliko krugova razgovora kako bi pronašao izlaz iz rata započetog ruskom invazijom 2022. godine, najsmrtonosnijeg u Europi od Drugog svjetskog rata. Međutim, ti pokušaji do sada nisu doveli do opipljivog napretka.
Vrativši se iz Rusije preko Poljske, Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su prijepodne vlakom na glavni kolodvor u Kijevu.
Pregovori zapinju uglavnom na teritorijalnom pitanju, pri čemu Moskva zahtijeva da se ukrajinska vojska potpuno povuče iz istočne regije Donjeck — što je njezin primarni cilj — a što Kijev kategorički odbija.
'Određeni broj ideja'
Vladimir Putin razgovarao je u subotu navečer tri sata sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, a taj je razgovor savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov opisao kao "konstruktivan, izuzetno otvoren i pun povjerenja".
Prema riječima Ušakova, američki izaslanici "predstavili su određeni broj ideja o mogućim putevima koji vode do rješenja". Ruska strana "izrazila je uvjerenost u postizanje postavljenih ciljeva", dodao je, ne precizirajući o kojim je ciljevima riječ.
Glasnogovornik Bijele kuće naknadno je izjavio za AFP da su dva izaslanika "raspravljala o supstancijalnim planovima za sljedeće korake, koji će biti objavljeni u tjednima koji dolaze".
"Situacija naravno nije jednostavna", rekao je Putin američkim izaslanicima u prostranoj dvorani u Kremlju.
Američki predsjednik nije precizirao uključuje li prijedlog koji su prenijeli njegovi izaslanici ustupanje ukrajinskog teritorija, kao što je to ranije dao naslutiti. Samo je rekao: "Imamo ideju za mir".
Osim toga, rat koji je započeo ruskom invazijom u veljači 2022. godine pripisao je "problemu osobnosti" između Zelenskog i Putina.
Obustava napada na Kijev
U povodu ovih novih pregovora, Vladimir Putin naredio je obustavu napada na Kijev na tri dana, od subote do ponedjeljka. Zelenskij je sa svoje strane najavio prekid napada na Moskvu u istom razdoblju.
Drugdje u Ukrajini i Rusiji neprijateljstva se nastavljaju.
U noći sa subote na nedjelju, Moskva je napala Ukrajinu sa 108 dronova i raketa S8000 Banderol, izvijestilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo, dodajući da su većinu oborili. No 11 lokacija u zemlji ipak je bilo pogođeno.
Sa svoje strane, ruska vojska tvrdi da je neutralizirala 258 ukrajinskih dronova lansiranih na Rusiju tijekom protekle noći. Požar je zahvatio jednu tvrtku u gradu Rjazanju, jugoistočno od Moskve, prema riječima guvernera, a ruski medij ASTRA tvrdi da se radilo o rafineriji.
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