Na njegovu su popisu i kuglice protiv moljaca koje sadrže naftalen. Naftalen isparava na sobnoj temperaturi pa ga je moguće udahnuti, a ponajprije na temelju istraživanja na životinjama klasificiran je kao moguća kancerogena tvar za ljude. Budući da su dokazi kod ljudi ograničeni, onkolog ne želi izazivati nepotreban strah, ali smatra da se takva izloženost može jednostavno izbjeći. Odjeća se od moljaca može zaštititi i redovitim čišćenjem ormara, pranjem prije spremanja te korištenjem nekemijskih sredstava.