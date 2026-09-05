NEPOTREBNA IZLOŽENOST
Liječnik otkrio pet stvari koje nikad neće imati u svom domu - i to s dobrim razlogom!
U svakodnevnom životu neprestano smo u kontaktu s različitim tvarima i materijalima, a da pritom posebno ne razmišljamo o njihovu utjecaju na zdravlje.
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Većina njih pri uobičajenoj i pravilnoj uporabi nije razlog za zabrinutost, no dugotrajna ili česta izloženost pojedinim tvarima može otvoriti pitanja o mogućim zdravstvenim rizicima. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da je korisno malo pažljivije razmisliti o svakodnevnim navikama.
Onkolog Sudarson Vishnu Kollimuttathuillam rekao je za Daily Mail da se u vlastitom domu vodi načelom predostrožnosti i radije izbjegava određene proizvode. Naglašava da to ne znači da je za sve njih dokazano da uzrokuju rak, nego da ima smisla smanjiti nepotrebnu izloženost kada postoji jednostavna alternativa.
Među proizvodima koje ne koristi ili čiju uporabu ograničava nalaze se električni osvježivači zraka i proizvodi intenzivnih mirisa. Oni u zrak u zatvorenim prostorima mogu ispuštati hlapljive organske spojeve, čiji se dugoročni učinci na zdravlje još istražuju.
Dokazi da uobičajena uporaba takvih proizvoda izravno uzrokuje rak zasad su ograničeni. Unatoč tome, onkolog smatra da ih je moguće bez većih poteškoća zamijeniti jednostavnijim rješenjima, poput redovitog prozračivanja, bolje ventilacije i proizvoda s manje intenzivnim mirisima.
Oprezan je i sa starim i oštećenim plastičnim posudama za hranu. Izgrebane, zamućene ili deformirane posude radije zamjenjuje, a za zagrijavanje hrane koristi posude koje su tome namijenjene ili bira staklo i keramiku. Male količine određenih tvari mogu iz plastike prijeći u hranu, no nema pouzdanih dokaza da samo čuvanje hrane u plastičnim posudama kod ljudi uzrokuje rak. Riječ je prije svega o jednostavnoj mjeri opreza.
Na njegovu su popisu i kuglice protiv moljaca koje sadrže naftalen. Naftalen isparava na sobnoj temperaturi pa ga je moguće udahnuti, a ponajprije na temelju istraživanja na životinjama klasificiran je kao moguća kancerogena tvar za ljude. Budući da su dokazi kod ljudi ograničeni, onkolog ne želi izazivati nepotreban strah, ali smatra da se takva izloženost može jednostavno izbjeći. Odjeća se od moljaca može zaštititi i redovitim čišćenjem ormara, pranjem prije spremanja te korištenjem nekemijskih sredstava.
Izbjegava i nepotrebno jaka sredstva za čišćenje te pretjeranu uporabu pesticida i insekticida. Pojedina sredstva za čišćenje mogu nadražiti kožu, oči i dišne puteve ili ispuštati kemijske tvari u zrak, zbog čega savjetuje odabir što jednostavnijih proizvoda, dobro prozračivanje prostora i pažljivo pridržavanje uputa za uporabu.
Posebno upozorava da se različita sredstva za čišćenje ne smiju miješati ako to nije izričito dopušteno. Kada je riječ o suzbijanju štetnika, prednost daje nekemijskim metodama, dok pesticide i insekticide koristi samo kada su doista potrebni.
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