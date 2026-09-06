Oglas

Isar Aerospace

Njemački startup ispisao europsku svemirsku povijest: Privatna raketa prvi put uspješno stigla u orbitu

author
N1 Info
|
06. ruj. 2026. 16:38
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
German Isar Aerospace company shows the launch of a rocket. (Photo by Handout / Isar Aerospace / AFP)
AFP PHOTO / Isar Aerospace

Njemačka svemirska kompanija Isar Aerospace ostvarila je povijesni uspjeh – njezina je raketa uspješno dosegnula orbitu, što je važan korak u razvoju europske komercijalne svemirske industrije.

Oglas

Raketa Spectrum, duga 28 metara, lansirana je u subotu navečer iz kompleksa Isar Aerospacea u Norveškoj, a u orbitu je ponijela pet malih satelita.

Riječ je o prvom uspješnom komercijalnom orbitalnom lansiranju privatno razvijene rakete s kontinentalnog područja Europe, piše Politico.

"U orbiti smo! Upravo smo ispisali europsku povijest", objavila je kompanija nakon lansiranja.

Njemačko Ministarstvo za istraživanje, tehnologiju i svemir lansiranje je opisalo kao važan trenutak koji pokazuje inovacijski potencijal i tehnološku stručnost zemlje.

Europa želi biti manje ovisna o SpaceX-u

Uspjeh njemačke kompanije dolazi u trenutku kada Europa nastoji smanjiti svoju ovisnost o američkim pružateljima usluga lansiranja, prije svega o kompaniji SpaceX Elona Muska.

Njemački kancelar Friedrich Merz još je u ožujku, tijekom posjeta norveškom svemirskom kompleksu, upozorio da je Europa predugo ovisila o drugim državama i njihovim opskrbnim lancima.

Svemirska politika bit će jedna od glavnih tema međunarodnog svemirskog summita koji će se održati u Parizu. Na njemu će sudjelovati delegacije iz više od 120 zemalja, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala bi održati svoj prvi govor posvećen isključivo svemirskoj politici.

Europska komisija istodobno priprema i Europski svemirski štit, plan usmjeren na zaštitu satelita Europske unije.

Prvi pokušaj završio neuspjehom

Za Isar Aerospace ovo nije bio prvi pokušaj lansiranja rakete u orbitu. Prvo lansiranje u ožujku prošle godine završilo je neuspjehom – raketa se nedugo nakon polijetanja srušila u more.

Ovoga puta sve je prošlo prema planu, a uspjeh je pozdravio i glavni direktor Europske svemirske agencije Josef Aschbacher. Ocijenio ga je "povijesnim" te istaknuo da predstavlja još jedan korak prema raznovrsnijem i samostalnijem europskom sektoru lansiranja.

Isar Aerospace jedna je od nekoliko europskih kompanija koje pokušavaju zauzeti svoje mjesto na tržištu orbitalnih lansiranja. Među njima su i španjolski PLD Space te francuski MaiaSpace. Francuska kompanija Arianespace već desetljećima provodi lansiranja iz Francuske Gvajane.

Isar, sa sjedištem u blizini Münchena, sada planira prijeći na serijsku proizvodnju rakete Spectrum. Cilj je proizvoditi više od 30 raketa godišnje, a kompanija razvija i drugo lansirno mjesto – u Kanadi.

Teme
isar aerospace njemačka raketa spectrum

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ