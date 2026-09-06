Isar Aerospace
Njemački startup ispisao europsku svemirsku povijest: Privatna raketa prvi put uspješno stigla u orbitu
Njemačka svemirska kompanija Isar Aerospace ostvarila je povijesni uspjeh – njezina je raketa uspješno dosegnula orbitu, što je važan korak u razvoju europske komercijalne svemirske industrije.
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Raketa Spectrum, duga 28 metara, lansirana je u subotu navečer iz kompleksa Isar Aerospacea u Norveškoj, a u orbitu je ponijela pet malih satelita.
Riječ je o prvom uspješnom komercijalnom orbitalnom lansiranju privatno razvijene rakete s kontinentalnog područja Europe, piše Politico.
"U orbiti smo! Upravo smo ispisali europsku povijest", objavila je kompanija nakon lansiranja.
Njemačko Ministarstvo za istraživanje, tehnologiju i svemir lansiranje je opisalo kao važan trenutak koji pokazuje inovacijski potencijal i tehnološku stručnost zemlje.
We made history. On just our second flight, we became the first commercial space company from Europe to deliver satellites into orbit. Mission 'Onward and Upward' successfully lifted off and deployed payloads into orbit. A new chapter for European spaceflight. More:… pic.twitter.com/AWvqG2l8Mn— Isar Aerospace (@isaraerospace) September 5, 2026
Europa želi biti manje ovisna o SpaceX-u
Uspjeh njemačke kompanije dolazi u trenutku kada Europa nastoji smanjiti svoju ovisnost o američkim pružateljima usluga lansiranja, prije svega o kompaniji SpaceX Elona Muska.
Njemački kancelar Friedrich Merz još je u ožujku, tijekom posjeta norveškom svemirskom kompleksu, upozorio da je Europa predugo ovisila o drugim državama i njihovim opskrbnim lancima.
Svemirska politika bit će jedna od glavnih tema međunarodnog svemirskog summita koji će se održati u Parizu. Na njemu će sudjelovati delegacije iz više od 120 zemalja, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala bi održati svoj prvi govor posvećen isključivo svemirskoj politici.
Europska komisija istodobno priprema i Europski svemirski štit, plan usmjeren na zaštitu satelita Europske unije.
Prvi pokušaj završio neuspjehom
Za Isar Aerospace ovo nije bio prvi pokušaj lansiranja rakete u orbitu. Prvo lansiranje u ožujku prošle godine završilo je neuspjehom – raketa se nedugo nakon polijetanja srušila u more.
Ovoga puta sve je prošlo prema planu, a uspjeh je pozdravio i glavni direktor Europske svemirske agencije Josef Aschbacher. Ocijenio ga je "povijesnim" te istaknuo da predstavlja još jedan korak prema raznovrsnijem i samostalnijem europskom sektoru lansiranja.
Isar Aerospace jedna je od nekoliko europskih kompanija koje pokušavaju zauzeti svoje mjesto na tržištu orbitalnih lansiranja. Među njima su i španjolski PLD Space te francuski MaiaSpace. Francuska kompanija Arianespace već desetljećima provodi lansiranja iz Francuske Gvajane.
Isar, sa sjedištem u blizini Münchena, sada planira prijeći na serijsku proizvodnju rakete Spectrum. Cilj je proizvoditi više od 30 raketa godišnje, a kompanija razvija i drugo lansirno mjesto – u Kanadi.
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