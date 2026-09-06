Ključni detalji
Ovaj trik čini sarmu neodoljivom: Evo kako napraviti zapršku za okus koji se pamti
Sarma je jedno od onih jela koje gotovo svaka obitelj priprema na svoj način. Netko se kune u klasičnu zapršku, drugi je izbjegavaju, a treći imaju mali trik koji njihovoj sarmi daje poseban okus i miris.
Ako želite da sarma bude mekana, sočna i puna okusa, važno je obratiti pozornost na nekoliko detalja – od izbora kupusa i mesa do načina pripreme zaprške.
Sve počinje dobrim listom kupusa
Nije svaki list idealan za sarmu. Trebao bi biti dovoljno čvrst da se može zamotati, ali ne smije biti žilav. Deblje žilice najbolje je ukloniti kako bi list nakon dugog kuhanja bio mekan, piše Krstarica.com.
Ako je list lagano proziran, to samo po sebi nije loš znak. Važno je da je istodobno dovoljno čvrst pod prstima.
Meso i začini daju osnovu okusa
Za nadjev se može koristiti kombinacija mljevenog mesa, a ljubitelji tradicionalne sarme mogu dodati i suho meso, slaninu, rebra ili kobasicu.
Posebnu ulogu ima mljevena crvena paprika. Ona ne utječe samo na boju, već i na okus, pa je najbolje koristiti kvalitetnu papriku koja će tijekom dugog kuhanja zadržati aromu.
Sastojci
- 1 kg miješanog mljevenog mesa
- 1 šalica riže
- 3 glavice luka
- listovi kiselog kupusa
- suho meso, slanina, rebra ili kobasica po želji
- sol
- papar
- crvena mljevena paprika
- Vegeta ili drugi začin po želji
Kako pravilno zamotati sarmu?
Sitno nasjeckajte luk pa ga pomiješajte s mljevenim mesom, rižom i začinima. Preporučuje se otprilike žlica crvene paprike, žlica Vegete i malo papra.
Listove kupusa operite i uklonite deblje žile. Na svaki list stavite žlicu nadjeva, preklopite rubove prema unutra i čvrsto zarolajte.
Na dno posude stavite nekoliko listova kupusa, a zatim slažite sarme jednu uz drugu. Između njih možete dodati komade suhog mesa. Na kraju sve prekrijte s još nekoliko listova kupusa i ulijte dovoljno vode da sarme budu gotovo potpuno prekrivene.
Najbolje ih je kuhati polako, na laganoj vatri, oko dva sata. Ako koristite glinenu posudu, sarma će dobiti dodatnu aromu, a tijekom kuhanja posudu je dovoljno povremeno lagano protresti.
Ključni detalj je zaprška
Nakon dugog krčkanja dolazi završni korak – zaprška. Upravo ona može dodatno zaokružiti okus sarme.
Postoje dvije jednostavne varijante.
Klasična zaprška: na ulju se lagano poprži brašno, a zatim se doda žlica mljevene crvene paprike. Sve treba kratko popržiti kako paprika ne bi zagorjela, a potom dodati sarmi.
Ova verzija daje gušći, puniji okus i karakterističan miris tradicionalne sarme.
Lakša zaprška: brašno se razmuti u vodi, doda se crvena paprika, a smjesa se potom ulije u lonac. Tako se dobiva blaža verzija koja manje opterećuje jelo, dok okus mesa i kupusa ostaje izraženiji.
Koju ćete varijantu odabrati, stvar je ukusa. Ljubitelji tradicionalne, „teške“ sarme vjerojatno će prednost dati klasičnoj zapršci, dok će oni koji žele nešto laganije možda preferirati drugu opciju.
Postoji još jedan način pripreme nadjeva
Luk se može prethodno kratko pirjati na malo ulja i vode. Nakon toga dodaju se meso i riža te se sve zajedno kuha još desetak minuta. Na kraju se dodaju začini, a nadjev se koristi na isti način kao i kod prve metode.
Bez obzira na to koji način odaberete, najvažnije je sarme kuhati polako i dovoljno dugo. Upravo dugim krčkanjem kupus, meso, riža i suho meso daju onaj prepoznatljiv okus zbog kojeg je sarma jedno od omiljenih jela domaće kuhinje.
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