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težak poraz cdu-a

Stigli rezultati izlaznih anketa. AfD pred povijesnom pobjedom!

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N1 Info , Hina
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06. ruj. 2026. 18:16
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Ulrich Siegmund. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
AFP/TOBIAS SCHWARZ

Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament njemačke savezne pokrajine Saska-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5 posto glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore.

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Birališta su zatvorena u 18 sati, a pravo glasa imalo je oko 1,7 milijuna birača. Prema prvim procjenama, AfD je gotovo udvostručio svoju prednost pred dosad najjačom konkurencijom.

CDU doživio težak poraz

Kršćansko-demokratska unija (CDU) premijera Svena Schulzea završila je na drugom mjestu s tek 18,5 posto glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade.

Prema izlaznim anketama, stranke su osvojile:

AfD – 44,5 posto

CDU – 18,5 posto

Die Linke – 9,5 posto

Zeleni – 9 posto

SPD – 8 posto

BSW – 5 posto

FDP – 2 posto

FDP prema ovim rezultatima ne prelazi izborni prag, što znači da nastavak dosadašnje koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a više nije moguć.

Još nije jasno bi li ovi rezultati bili dovoljni za preuzimanje vlasti u saveznoj državi, ali AfD tvrdi da je osvojio mandat za upravljanje, piše BBC.

Predviđeni rezultat AfD-a je viši nego što su sugerirale ranije ankete, ali ovisit će o tome koja će od manjih stranaka ući u državni parlament prije nego što čelnici stranke saznaju imaju li dovoljno mjesta za vladu.

Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) mogao bi se naći u ključnoj ulozi, budući da se prema izlaznim anketama kreće oko izbornog praga od pet posto.

Siegmund se nada zaobići "vatrozid"

AfD dosad nije sudjelovao ni u jednoj vladajućoj koaliciji u 16 njemačkih saveznih pokrajina niti u saveznoj vladi jer sve ostale etablirane stranke odbijaju suradnju s njim, držeći se politike poznate kao "vatrozid", prenosi agencija dpa.

Predvođen karizmatičnim vodećim kandidatom Ulrichom Siegmundom, AfD se nada da će u Saskoj-Anhaltu zaobići taj "vatrozid" osvajanjem apsolutne većine mandata u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu.

AfD je pozdravio rezultat kao "povijesni ishod", a karizmatični vođa u saveznoj državi, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom.

Nijedna krajnje desna stranka nije osvojila kontrolu nad saveznom državom u Njemačkoj od Drugog svjetskog rata, a upravljanje na saveznoj razini značilo bi ovlasti nad policijom, lokalnim obrazovanjem i kulturom.

Saska-Anhalt ima populaciju od 2,1 milijun stanovnika, a domaća obavještajna služba procjenjuje stranku AfD u saveznoj državi kao "krajnje desne ekstremiste", klasifikaciju koju Siegmund odbacuje.

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afd izbori u njemačćkoj

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