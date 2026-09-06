težak poraz cdu-a
Stigli rezultati izlaznih anketa. AfD pred povijesnom pobjedom!
Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima za parlament njemačke savezne pokrajine Saska-Anhalt. Prema izlaznim anketama, AfD je osvojio čak 44,5 posto glasova, što je ogroman skok u odnosu na prethodne izbore.
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Birališta su zatvorena u 18 sati, a pravo glasa imalo je oko 1,7 milijuna birača. Prema prvim procjenama, AfD je gotovo udvostručio svoju prednost pred dosad najjačom konkurencijom.
CDU doživio težak poraz
Kršćansko-demokratska unija (CDU) premijera Svena Schulzea završila je na drugom mjestu s tek 18,5 posto glasova. To je velik pad u odnosu na očekivanja i rezultat koji bi mogao ozbiljno zakomplicirati formiranje nove pokrajinske vlade.
Prema izlaznim anketama, stranke su osvojile:
AfD – 44,5 posto
CDU – 18,5 posto
Die Linke – 9,5 posto
Zeleni – 9 posto
SPD – 8 posto
BSW – 5 posto
FDP – 2 posto
FDP prema ovim rezultatima ne prelazi izborni prag, što znači da nastavak dosadašnje koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a više nije moguć.
Još nije jasno bi li ovi rezultati bili dovoljni za preuzimanje vlasti u saveznoj državi, ali AfD tvrdi da je osvojio mandat za upravljanje, piše BBC.
Predviđeni rezultat AfD-a je viši nego što su sugerirale ranije ankete, ali ovisit će o tome koja će od manjih stranaka ući u državni parlament prije nego što čelnici stranke saznaju imaju li dovoljno mjesta za vladu.
Populistički Savez Sahre Wagenknecht (BSW) mogao bi se naći u ključnoj ulozi, budući da se prema izlaznim anketama kreće oko izbornog praga od pet posto.
Siegmund se nada zaobići "vatrozid"
AfD dosad nije sudjelovao ni u jednoj vladajućoj koaliciji u 16 njemačkih saveznih pokrajina niti u saveznoj vladi jer sve ostale etablirane stranke odbijaju suradnju s njim, držeći se politike poznate kao "vatrozid", prenosi agencija dpa.
Predvođen karizmatičnim vodećim kandidatom Ulrichom Siegmundom, AfD se nada da će u Saskoj-Anhaltu zaobići taj "vatrozid" osvajanjem apsolutne većine mandata u pokrajinskom parlamentu u Magdeburgu.
AfD je pozdravio rezultat kao "povijesni ishod", a karizmatični vođa u saveznoj državi, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom.
Nijedna krajnje desna stranka nije osvojila kontrolu nad saveznom državom u Njemačkoj od Drugog svjetskog rata, a upravljanje na saveznoj razini značilo bi ovlasti nad policijom, lokalnim obrazovanjem i kulturom.
Saska-Anhalt ima populaciju od 2,1 milijun stanovnika, a domaća obavještajna služba procjenjuje stranku AfD u saveznoj državi kao "krajnje desne ekstremiste", klasifikaciju koju Siegmund odbacuje.
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