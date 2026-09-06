nova Europska pravila
Milijuni putnika godinama koriste ovaj trik s koferima, uskoro bi mogao biti zabranjen
Omatanje kofera prozirnom plastičnom folijom godinama je uobičajen prizor na europskim zračnim lukama. Putnici na taj način pokušavaju zaštititi prtljagu od ogrebotina, prljavštine, oštećenja patentnog zatvarača, ali i mogućeg neovlaštenog otvaranja.
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No toj bi praksi uskoro mogao doći kraj. Nova europska pravila o ambalaži i ambalažnom otpadu predviđaju postupno ograničavanje jednokratne plastične ambalaže, što uključuje i foliju koja se koristi za omatanje putničke prtljage, piše Fenix.
Primjena novih pravila uvodit će se postupno, a konačni cilj je da od 1. siječnja 2030. na snazi bude potpuna zabrana određenih oblika jednokratne plastične ambalaže.
Neke zračne luke već su krenule ranije. Primjerice, zračna luka u Hannoveru zabranila je omatanje prtljage plastičnom folijom, između ostalog zbog količine otpada koju takva praksa proizvodi.
Postoji i praktičan problem. Plastična folija može se gužvati, odmotavati ili zaglaviti u automatiziranim sustavima za sortiranje prtljage, a može otežavati i rukovanje koferima prilikom njihova ukrcaja u zrakoplov.
Što će putnici koristiti umjesto folije?
Za one koji žele dodatno zaštititi prtljagu već postoje višekratne alternative.
Elastične zaštitne navlake od tkanine mogu zaštititi kofer od ogrebotina i prljavštine, a nakon putovanja mogu se oprati i ponovno koristiti.
Sigurnosne trake za prtljagu dodatno učvršćuju kofer i mogu spriječiti njegovo neželjeno otvaranje ili pucanje tijekom transporta.
Tu su i TSA lokoti s kombinacijom, koji omogućuju zaštitu patentnog zatvarača. Posebnost takvih lokota je što ih nadležne službe u određenim državama mogu otvoriti posebnim ključem radi pregleda prtljage, bez potrebe za uništavanjem brave.
Iako potpuna zabrana nije neposredna, putnici koji su navikli na omatanje kofera plastičnom folijom mogli bi se u idućim godinama morati prebaciti na trajnija i ekološki prihvatljivija rješenja.
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